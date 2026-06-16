Дожди с грозами, шквалы и жара до +38°C: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 17 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области ночью на востоке небольшой дождь, гроза. Днем на западе и юге небольшой дождь, в горных и предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. Сильная жара 35-38 градусов. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и в центре – чрезвычайная. В Алматы днем небольшой дождь, гроза. В Конаеве днем небольшой дождь, гроза, ветер с порывами до 18 м/с.

В области Жетысу ночью на западе и в центре дождь, гроза. Днем на юге, востоке, в центре и горных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Сильная жара 35-36 градусов. В центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и востоке – чрезвычайная. В Талдыкоргане ночью и утром дождь, гроза.

В Кызылординской области ночью на юге небольшой дождь, гроза. Днем на севере, юге и в центре дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем дождь, гроза.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке и в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, в горных районах ночью, днем на юго-западе, северо-востоке и в горах порывы 15-20 м/с. Сильная жара до 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге – чрезвычайная. В Таразе утром и днем кратковременный дождь, гроза.

В области Улытау на западе, севере и востоке дождь, гроза, днем град, шквал. На юге небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, на востоке и в центре порывы 15-20 м/с. На юге сильная жара 35-37 градусов. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная. В Жезказгане сильная жара 35-37 градусов.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, днем град, шквал. На юге небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе и севере порывы 15-20 м/с. На западе и юге сильная жара 35-37 градусов. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре и на востоке – чрезвычайная. В Караганде утром и днем дождь, гроза, град.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман. На севере, востоке и юге дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. На юге сильная жара до 35 градусов. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Костанае ночью и утром туман, днем дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. На западе и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе – чрезвычайная. В Уральске днем дождь, гроза, град, шквал.

В Мангистауской области днем на северо-западе дождь, гроза. На северо-востоке и в центре пыльная буря. Ветер северо-западный, на северо-востоке и в центре порывы 15-18 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге сильная жара до 37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на западе и востоке дождь, гроза. Днем на западе и севере дождь, гроза, град. Ветер восточный, на западе и севере порывы 15-20 м/с. Сильная жара до 35 градусов. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Днем дождь, гроза, на севере, востоке и юге град, шквал. Ветер юго-восточный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске дождь, гроза, днем град.

В Атырауской области днем на западе и севере дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе и юге порывы 15-20 м/с. Сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ветер с порывами 15-18 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юго-западе – высокая. В Шымкенте и Туркестане кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами 15-20 м/с.

В области Абай днем на юге кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе и севере небольшой дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе, севере и в центре сильный дождь, град. Ветер юго-восточный, на западе, севере и в центре порывы 15-20 м/с. Сильная жара до 35 градусов. В центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная. В Кокшетау ночью небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, на востоке порывы 15-20 м/с. Сильная жара до 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный, порывы до 15 м/с.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 17-19 июня 2026 года, можете узнать по ссылке.