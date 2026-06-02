Грозы, шквалы и сильная жара: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 3 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ночью, утром и днем в горных и предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу в горных районах кратковременный дождь, днем в центре небольшой дождь, на западе, юге, в центре и горных районах гроза, сильная жара 35-38 градусов. Ветер северо-западный, днем на востоке и западе порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане в конце дня небольшой дождь, временами гроза.

В Атырауской области ночью дождь, гроза, на востоке временами сильный дождь, град, шквал, днем на севере, востоке и юге дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Атырау временами дождь, гроза, ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20, ночью на юге, востоке и в центре временами 23 м/с. В Актау ночью дождь, гроза.

В Актюбинской области дождь, гроза, на западе, севере и в центре временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, ночью на юге порывы 15-20, днем порывы 15-20, на юге и в центре временами 25 м/с. В Актобе дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, ветер северо-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке небольшой дождь, гроза, сильная жара 30-35 градусов. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

В Алматинской области ночью в предгорных и горных районах кратковременный дождь, гроза, днем на севере, юге и в горных районах дождь, гроза, в горах временами сильный дождь, на севере сильная жара 36 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге, востоке и в горных районах порывы 15-20, на востоке временами 25 м/с. В Алматы днем дождь, гроза, ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с. В Конаеве днем дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай днем на севере и юге небольшой дождь, гроза, сильная жара 30-35 градусов. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке и в центре порывы 15-20 м/с. В Семее днем гроза, ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области утром и днем на западе, юге и востоке дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на восточный, днем на западе, юге и востоке 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью дождь, гроза, днем на севере и востоке дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске дождь, гроза, днем град, шквал.

В Кызылординской области днем на севере, юге и в центре дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Кызылорде днем пыльная буря, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау днем на западе и востоке дождь, гроза, град, сильная жара 35-36 градусов. Ветер юго-восточный, утром и днем порывы 15-20, на западе, севере и в центре временами 23 м/с. В Жезказгане сильная жара 35 градусов, ветер юго-восточный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Павлодарской области на западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области утром и днем на западе, востоке и юге дождь, гроза, град, днем на юге сильная жара 35 градусов. Ветер юго-восточный, утром и днем на западе и юге порывы 15-20 м/с. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге туман, днем небольшой дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ветер юго-восточный, днем на западе порывы 15-20 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на севере, юге, востоке и в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Также синоптики уже пообещали казахстанцам аномальную жару в июне. Готовьтесь к +46°C.