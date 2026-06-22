Очень сильная жара до +41°C идет в Казахстан

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 23 июня 2026 года, опубликовали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем ожидается:

сильная жара +35+38°C – в Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, в областях Абай, Жетысу, на востоке области Улытау,

– в Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, в областях Абай, Жетысу, на востоке области Улытау, сильная жара +38+40°C – в Жамбылской области,

– в Жамбылской области, сильная жара +40+41°C – в Туркестанской области,

– в Туркестанской области, очень сильная жара +40+41°C – на юге Павлодарской, Карагандинской, на севере Алматинской областей.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, ночью на юге, днем на севере, в центре страны – сильные дожди". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь на северо-востоке, востоке, юго-востоке Казахстана под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.

"По республике ожидаются усиление ветра, град, шквал, на юго-западе, юге, севере, в центре пыльная буря, на севере ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, в областях Улытау, Абай, на севере, в центре Карагандинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, на севере, западе, юге, востоке Алматинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Туркестанской областей, в центре, на юге, севере области Жетысу;

– в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, в областях Улытау, Абай, на севере, в центре Карагандинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, на севере, западе, юге, востоке Алматинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Туркестанской областей, в центре, на юге, севере области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – на севере, в центре Кызылординской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке, в центре Акмолинской, на севере, востоке Павлодарской, на западе, востоке, юге Карагандинской областей, на востоке, юге области Улытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Туркестанской, на севере, юге Жамбылской, на севере Алматинской областей, на востоке, западе области Жетысу.

Ранее сообщалось, что погода в Казахстане в ближайшие три дня резко изменится из-за воздушных масс из Узбекистана. Так, с 23 по 25 июня 2026 года где-то ожидается долгожданная прохлада, а где-то будет очень жарко до +40°C. Подробнее – по ссылке.