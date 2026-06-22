Пыльная буря, град и ураган: жителей Астаны, Алматы и Шымкента предупредили

Фото: unsplash

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили обновленный прогноз погоды на 23, 24 и 25 июня 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Известно, что жителей Астаны ждет пыльная буря и град. В Алматы и Шымкенте придется спасаться от жары, сообщает Zakon.kz.

Астана 23 июня: переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С.

24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Утром и днем град. Порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +23+25°С.

25 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С. Алматы 23 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С.

24-25 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра могут подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С. Шымкент 23 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +37+39°С.

24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С. Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 22 июня 2026 года. В нем синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана. Подробнее об этом – здесь.

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