Пыльная буря, град и ураган: жителей Астаны, Алматы и Шымкента предупредили
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили обновленный прогноз погоды на 23, 24 и 25 июня 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Известно, что жителей Астаны ждет пыльная буря и град. В Алматы и Шымкенте придется спасаться от жары, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 23 июня: переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С.
- 24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Утром и днем град. Порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +23+25°С.
- 25 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.
Алматы
- 23 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С.
- 24-25 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра могут подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.
Шымкент
- 23 июня: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра могут подняться до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +37+39°С.
- 24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
- 25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 22 июня 2026 года. В нем синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана. Подробнее об этом – здесь.
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