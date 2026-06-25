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Общество

Об опасном феномене "постправды" высказался президент

выступление президента, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 13:55 Фото: akorda.kz
25 июня 2026 года на церемонии награждения работников средств массовой информации (СМИ) глава государства остановился на роли журналистов в борьбе с распространением дезинформации, сообщает Zakon.kz.

По его словам, современные технологии породили "ботофермы", которые целенаправленно засевают цифровое поле семенами раздора.

"Распространение откровенной лжи и клеветы, которые теперь буднично называют дипфейками, сформировало опасный феномен "постправды", где объективные факты подменяются управляемыми эмоциями и злонамеренными провокациями. Для подрыва общественной солидарности и согласия, компрометации государственных институтов используются инструментарии искусственного интеллекта. Поддельные цифровые копии публичных лиц практически неотличимы от оригиналов, и данные технологии уже активно осваиваются разного рода мошенниками и деструктивными силами. Поэтому ответственные работники медиасферы должны стать частью "иммунного ответа" государства на эти гибридные, опаснейшие по своей сути вызовы, угрозы. Вашу роль здесь трудно переоценить", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для деятельности СМИ.

"В Казахстане созданы все условия для плюрализма мнений, законодательно закреплены свобода слова и запрет на цензуру. Однако свобода не имеет ничего общего со вседозволенностью. Всем, кто пытается манипулировать общественным мнением, используя медиасферу в корыстных интересах, пора усвоить простую аксиому: ваши права заканчиваются там, где начинаются права и человеческое достоинство другого гражданина. Всем нам предстоит кардинально повысить уровень медиаграмотности в обществе, чтобы люди умели распознавать спекуляции и "отделять зерна правды от плевел кривды". Важно также поставить технологии искусственного интеллекта на службу безопасности и правопорядку, используя их для оперативного выявления и блокировки противоправного контента. Мы как страна, где царят Закон и Порядок, обязаны выстроить жесткий заслон правовому нигилизму, радикализму и пропаганде чуждых нам ценностей. Это очень важная задача, – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также высказался о судьбе газет и телеканалов в стране.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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