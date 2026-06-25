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Общество

"Недопустима популяризация показной роскоши и культа "легких денег": Токаев обратился к журналистам

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 13:55 Фото: akorda.kz
Выступая 25 июня 2026 года на церемонии награждения работников средств массовой информации, глава государства Касым-Жомарт Токаев осудил популяризацию в СМИ и социальных сетях показного праздного образа жизни, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "недопустима популяризация показной роскоши и культа "легких денег", которые сбивают подрастающее поколение с верного жизненного пути, искажают мировоззренческие ценности и ориентиры".

"Молодежь должна видеть в медиапространстве наглядные, убедительные примеры созидательного труда, честного заработка и высокой внутренней культуры, а не иллюзорный мир демонстративного расточительства и бестолковой праздности. Современные журналисты призваны совмещать в себе две важнейшие роли: быть беспристрастным зеркалом, правдиво, объективно отражающим действительность, и мощным прожектором просвещения, озаряющим путь нации к прогрессу. Сейчас мы, сплотившись как единая нация, строим процветающее, современное, иными словами, прогрессивное государство. Однако это не означает, что можно предавать забвению наши исконные ценности", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, "необходимо возрождать благородные качества, присущие нашему народу".

"Это должны глубоко понимать наши граждане, особенно молодежь. Очевидно, что страна, обладающая высокой культурой, будет пользоваться признанием и авторитетом во всем мире. А настоящая культура начинается с простых правил: соблюдения моральных принципов как дома, так и на людях, умения правильно вести себя в обществе, уважения к другим. Казахи никогда не переступали черту приличия, всегда чтили старших и заботились о младших. Относились к ближнему с состраданием, протягивали руку помощи оступившимся. В этом и заключаются наши истинные черты. Поэтому недопустимы любые действия, ущемляющие честь и достоинство человека, а также угрожающие его безопасности. Я постоянно говорю о том, что мы как прогрессивная страна должны укоренять в обществе цивилизованные этические нормы, основанные на наших традициях. Усиление работы в данном направлении – задача особой важности. Народная мудрость гласит: "Қалам елді түзейді". Мы возлагаем большие надежды на вас – журналистское сообщество. Считаю, что работники информационной сферы должны принимать самое активное участие в продвижении ценностей, способствующих совершенствованию качества нации".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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