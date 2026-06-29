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Общество

Казахстанцам пообещали похолодание до +18°C после изнурительной жары

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 09:58 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" обратились с хорошей новостью к казахстанцам, которые в последние дни спасаются от сильной жары под кондиционерами. Согласно прогнозу на 30 июня – 2 июля 2026 года, в стране ожидается небольшое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Так, метеорологи подчеркивают, что в ближайшие дни с прохождением активного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, возможен град, шквалистый ветер.

Кроме того, дневная температура воздуха понизится:

  • на западе и северо-западе – до +18+28°C,
  • на севере – до +22+30°C,
  • на юге ожидается небольшое ослабление жары до +23+35°C.

Лишь на востоке, северо-востоке, юго-востоке Казахстана сохранится жаркая погода до +30+38°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 09:58
Опубликовано штормовое предупреждение на 29 июня

28 июня 2026 года синоптики предупреждали жителей и гостей южной столицы Казахстана о повышенном загрязнении воздуха.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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