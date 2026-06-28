Опубликовано штормовое предупреждение на 29 июня

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 29 июня 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях по всему Казахстану – в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех семнадцати областях, сообщает Zakon.kz.

Ночью в Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области временами сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, востоке области туман. На западе, востоке, юге области порывы ветра 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, днем град.

В Алматы днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-18 м/с. Днем сильная жара +35...+36°C. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Алматинской области ожидается небольшой дождь, в горных, предгорных районах области кратковременный дождь, гроза. Днем на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы ветра 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем порывы ветра 18-23 м/с. Днем сильная жара +36...+38°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. На западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы ветра 15-20 м/с. На западе, севере, юге, в горных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидаются кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, юге, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, юге, днем на севере, востоке, юге области порывы ветра 15-20, днем временами 23 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидаются временами дождь, гроза.

Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Днем на севере, востоке, юге области порывы ветра 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+37°C. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидаются дождь, гроза, град. Днем порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, град, шквал. На севере, юге, востоке области порывы ветра 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Днем на западе, юге, в центре области порывы ветра 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+38°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидаются дождь, гроза, град. Днем порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +36...+38°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. На севере, востоке, юге области порывы ветра 15-20 м/с. Днем в центре области сильная жара +35°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на западе, юге области временами сильный дождь, град, шквал, днем на севере, востоке области дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. На западе, севере, юге области порывы ветра 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Порывы ветра 15-18 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, в центре области сильный дождь, град, шквал. Днем на западе, севере, в центре области порывы ветра 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области порывы ветра 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на западе, юге области сильный дождь, град, шквал. Днем на западе, юге, востоке области порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Днем порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, в центре области порывы ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Актау ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град. Порывы ветра 15-18 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на севере, востоке области порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +36...+38°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. В центре, на севере области порывы ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью на юго-западе области порывы ветра 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области, днем на западе, юге, востоке, в горных районах области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области порывы ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Астане ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 июня.