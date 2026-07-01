#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Акмолинской области обсудили практические механизмы новой Конституции

мероприятие в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:17 Фото: акимат Акмолинской области
В Кокшетау состоялось совещание областного актива, главной темой которого стало обсуждение конституционных изменений, официально вступивших в законную силу.

В кулуарах детально разобрали практическое значение обновленного Основного закона и наметили четкие планы по его реализации на местном уровне. Центральным элементом обсуждения стало программное выступление акима Акмолинской области, обозначившее новые требования к государственным служащим и ключевые векторы развития региона.

мероприятие в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:17

Фото: акимат Акмолинской области

В ходе доклада был проведен анализ развития конституционных моделей. Аким пояснил, что если исторически первая отечественная модель во многом опиралась на опыт Франции, то принятый ныне Основной закон уникален. Он создавался с учетом текущей геополитической ситуации и глобальных вызовов. Взяв за основу фундаментальные принципы, обновленная Конституция провозглашает главными ценностями человека, его трудолюбие, дисциплину и гуманность, а также предлагает современные инструменты развития, включая цифровизацию и искусственный интеллект.

мероприятие в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:17

Фото: акимат Акмолинской области

Переходя к блоку социально-экономического развития региона, спикер подкрепил свои слова убедительной статистикой, свидетельствующей о высокой динамике роста Акмолинской области, которая по темпам развития опережает крупнейшие мегаполисы страны.

мероприятие в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:17

Фото: акимат Акмолинской области

В завершение выступления были презентованы инновационные проекты в агропромышленном комплексе, направленные на обеспечение продовольственной безопасности страны. В регионе в шесть раз увеличены посевные площади под кормовые культуры, расширяется сеть цифровых и автоматизированных ферм, а также внедряются канадские технологии в рамках создания цифрового кластера мясной продукции с центрами откорма более чем на 200 тысяч голов. Марат Ахметжанов подчеркнул важность ухода от прежних формальных методов работы, акцентируя внимание акимов и руководителей управлений на обеспечение благосостояния населения.

мероприятие в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:17

Фото: акимат Акмолинской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
мероприятие в Карагандинской области
17:45, Сегодня
В Караганде состоялся форум в честь вступления в силу новой Конституции
Карагандинская область
18:09, 02 февраля 2026
Проект новой Конституции обсудил актив Карагандинской области
Астана
18:31, 02 февраля 2026
В Астане обсудили проект новой Конституции Республики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бакдаулет Турсынбек
17:50, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: казах проиграл узбеку в финале, куда он вышел... после поражения
Елена Рыбакина
17:47, Сегодня
На "Уимблдоне" Рыбакина прервала ужасную серию поражений в матчах, где проигрывала сет 1:6
Андрей Аршавин раскритиковал форварда сборной Германии Ника Вольтемаде
17:20, Сегодня
Андрей Аршавин раскритиковал форварда сборной Германии Ника Вольтемаде
Два человека погибли во время празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ-2026
17:00, Сегодня
Два человека погибли во время празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: