В Акмолинской области обсудили практические механизмы новой Конституции

В Кокшетау состоялось совещание областного актива, главной темой которого стало обсуждение конституционных изменений, официально вступивших в законную силу.

В кулуарах детально разобрали практическое значение обновленного Основного закона и наметили четкие планы по его реализации на местном уровне. Центральным элементом обсуждения стало программное выступление акима Акмолинской области, обозначившее новые требования к государственным служащим и ключевые векторы развития региона.

Фото: акимат Акмолинской области

В ходе доклада был проведен анализ развития конституционных моделей. Аким пояснил, что если исторически первая отечественная модель во многом опиралась на опыт Франции, то принятый ныне Основной закон уникален. Он создавался с учетом текущей геополитической ситуации и глобальных вызовов. Взяв за основу фундаментальные принципы, обновленная Конституция провозглашает главными ценностями человека, его трудолюбие, дисциплину и гуманность, а также предлагает современные инструменты развития, включая цифровизацию и искусственный интеллект.

Фото: акимат Акмолинской области

Переходя к блоку социально-экономического развития региона, спикер подкрепил свои слова убедительной статистикой, свидетельствующей о высокой динамике роста Акмолинской области, которая по темпам развития опережает крупнейшие мегаполисы страны.

Фото: акимат Акмолинской области

В завершение выступления были презентованы инновационные проекты в агропромышленном комплексе, направленные на обеспечение продовольственной безопасности страны. В регионе в шесть раз увеличены посевные площади под кормовые культуры, расширяется сеть цифровых и автоматизированных ферм, а также внедряются канадские технологии в рамках создания цифрового кластера мясной продукции с центрами откорма более чем на 200 тысяч голов. Марат Ахметжанов подчеркнул важность ухода от прежних формальных методов работы, акцентируя внимание акимов и руководителей управлений на обеспечение благосостояния населения.