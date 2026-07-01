В Караганде состоялся форум в честь вступления в силу новой Конституции

В Караганде состоялся региональный экспертный форум "Жаңа Конституция – Әділетті Қазақстанның негізі", посвященный вступлению в силу новой Конституции.

В нем приняли участие представители государственных органов, депутатов, судебной системы, прокуратуры, общественных объединений и научного сообщества. Также в Центральном парке прошел молодежный флешмоб в поддержку нового Основного Закона.

Фото: акимат Карагандинской области

Участники форума обсудили три ключевых вопроса: как новый Основной Закон укрепляет государство, какую роль в этом играет каждый гражданин и какие ценности призвана защищать Конституция. В центре внимания – права и обязанности человека, развитие гражданского общества, семейные ценности и укрепление общественного согласия.

Фото: акимат Карагандинской области

"Главная ценность Основного Закона – человек, его жизнь, права, свободы, труд и достоинство. Новая Конституция – это наш общий выбор, сделанный на общенациональном референдуме. Сегодня начинается новый этап ее практической реализации. От того, насколько последовательно мы будем следовать ее нормам и ценностям, зависит успех проводимых реформ и доверие общества к государству", – подчеркнул аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Прокурор области Мурат Тлеубердиев акцентировал внимание на верховенстве закона и конституционных правах граждан.

"Такие принципы, как справедливость, закон и порядок, а также бережное отношение к природе, которые в последние годы стали неотъемлемой частью общественного сознания, впервые закреплены на конституционном уровне. Конституция ценна тем, что выражает не волю власти, а волю народа. Ведь согласно Основному Закону носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Казахстане является народ", – отметил он.

Фото: акимат Карагандинской области

Председатель областного суда Ерден Арипов рассказал о новых условиях в осуществлении правосудия.

"Роль судебной системы сегодня выходит далеко за пределы разрешения отдельных правовых споров. Суд становится важнейшим институтом реализации конституционных ценностей и укрепления доверия общества к государству. Новая Конституция значительно усилила гарантии защиты прав граждан. Одним из важных нововведений стало закрепление конституционного статуса адвокатуры. Это не только повысило ее правовой статус, но и подчеркнуло ключевую роль в защите прав и свобод человека", – пояснил он.

Председатель Карагандинского областного маслихата Нуркен Кобжанов отметил, что создание "Қазақстан Халық Кеңесі" открывает дополнительные возможности для учета инициатив регионов. Он убежден, что новая система общественного диалога позволит эффективнее доносить предложения жителей до общегосударственного уровня и учитывать их при разработке государственных программ и законодательных инициатив.

"Конституция пронизана духом солидарности, консолидации, единства народа. Мы сегодня открываем новую страницу в жизни нашей страны, получаем новую модель государственного, политического, общественного устройства. Все те структуры, которые себя зарекомендовали эффективно, будут работать с полной силой, в том числе и этнокультурные объединения региона. Они теперь будут интегрироваться в деятельность Общественного совета области и взаимодействовать еще более тесно", – говорит председатель Карагандинского центра еврейской культуры Вилен Молотов-Лучанский.

Завершился форум торжественной церемонией вручения специального издания новой Конституции Республики Казахстан представителям общественности, внесшим вклад в развитие региона.