Сильная жара, буря и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 2 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ночью на севере и в центре сильный дождь, на севере, юге и в центре гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с, на юге и востоке 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Кызылорде временами дождь, гроза, шквал, пыльная буря, ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области на севере, юге, в горных и предгорных районах кратковременный дождь, гроза, на севере и в горных районах сильный дождь, град, шквал, на западе и севере пыльная буря. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, на севере и горных перевалах 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Шымкенте кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем пыльная буря, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области на севере, юге и в горных районах дождь, гроза, на юге и в горных районах сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, на севере и юге 30 м/с и более. Из-за обильных осадков в Иле и Кунгей Алатау имеется угроза формирования селей. В Алматы временами дождь, гроза, шквал, днем сильный дождь, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве утром и днем дождь, гроза, шквал, ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

В области Жетысу в горных районах дождь, гроза, сильный дождь, град, шквал, днем сильная жара +35°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Талдыкоргане днем сильная жара +35°C.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. В Уральске кратковременный дождь, гроза.

В Северо-Казахстанской области дождь, гроза, град, шквал, ночью на западе, севере и юге, днем на юге и востоке сильный дождь, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, юге и востоке порывы 15-20 м/с, на юге и востоке временами 23-28 м/с. В Петропавловске ночью дождь, гроза, град, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, на юге небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, на западе, юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау днем небольшой дождь, гроза.

В области Улытау дождь, гроза, днем на западе, севере и в центре сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, на юге, востоке и в центре временами 23-28 м/с. В Жезказгане дождь, гроза, днем град, шквал, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В Карагандинской области дождь, гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Караганде днем дождь, гроза, шквал, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области дождь, гроза, на севере и западе небольшой дождь, днем на юге, востоке и в центре град, шквал. Ветер северо-западный, северный, на юге порывы 15-20 м/с. В Актобе временами небольшой дождь, гроза.

В Мангистауской области на северо-востоке, юге и в центре дождь, гроза, днем на северо-востоке сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем в центре порывы 15-18 м/с.

В Павлодарской области дождь, гроза, на западе и юге сильный дождь, град, шквал, ночью на севере туман, днем сильная жара +35°C. Ветер юго-восточный, на западе и юге порывы 15-20 м/с. В Павлодаре дождь, гроза.

В Жамбылской области дождь, гроза, в горных районах сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе днем дождь, гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке дождь, гроза, днем град, ночью на севере туман, днем сильная жара +35...+36°C. Ветер западный, юго-западный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью дождь, гроза.

В области Абай на западе, юге и в центре дождь, гроза, днем град, ночью на севере туман, днем сильная жара +35...+37°C. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с, днем 23-28 м/с. В Семее днем сильная жара +35...+36°C.

В Акмолинской области дождь, гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с, на западе и в центре 23 м/с. В Астане днем дождь, гроза, ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем дождь, гроза, ветер южный, юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Также метеорологи рассказали о том, что июль проверит Казахстан на прочность. К чему готовиться жителям страны во второй летний месяц, можно узнать по этой ссылке.