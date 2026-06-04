Дожди, грозы и сильная жара: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 5 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области на севере и востоке ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На северо-востоке высокая, на юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с.

В Алматинской области ночью в горных, предгорных районах кратковременный дождь, гроза, днем на севере, западе и юге небольшой дождь. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На севере чрезвычайная, на западе, востоке и юге высокая пожарная опасность. В Алматы днем небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный с порывами до 15 м/с, высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе, востоке и юге ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на западе и юге порывы 15-18 м/с. На западе, севере и в центре чрезвычайная, на востоке высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем на севере ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. По области высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с, высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер западный, сильный жара 35 градусов. На востоке и в горных районах ветер западный, порывы 23-28 м/с. По области высокая, на севере, востоке и юге чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В центре и на юго-востоке высокая, на западе, севере, юге и северо-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке и юге сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке и в центре высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

В Туркестанской области на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, на севере пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. По области высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области утром и днем на юге, востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. На западе, юге и востоке высокая пожарная опасность.

В области Абай днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области высокая, на северо-западе и юге чрезвычайная пожарная опасность. В Семее высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге дождь, гроза, днем на западе и севере дождь, временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный, порывы 23-28 м/с. На севере, юге и востоке высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза, ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с. В Астане днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе и юге ожидаются небольшой дождь, гроза. На западе, юге и востоке высокая пожарная опасность. В Павлодаре высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге дождь, гроза, днем дождь, на западе и севере град, шквал. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер юго-восточный, порывы 23-28 м/с. На востоке и юго-западе высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью небольшой дождь, гроза, днем дождь, град, шквал, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, порывы до 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Также синоптики уже пообещали казахстанцам аномальную жару в июне. Готовьтесь к +46°C.