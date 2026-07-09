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Общество

Сильная жара до +42°C, дожди и град: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 20:30 Фото: pixabay
В ряде регионов Казахстана на 10 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу днем на востоке и севере ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с, днем сильная жара +35…+37°С, на севере, востоке и юге чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области на юге ветер северо-восточный, порывы 15 м/с, на западе и юге сильная жара +36°С, на севере и западе чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем сильная жара +35…+38°С. В городе Жезказган днем сильная жара +36…+38°С.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь, гроза, днем град, ночью и утром на юго-западе туман. Ветер северный и северо-западный, на севере и в центре порывы 15-20 м/с. В городе Актау ночью и утром дождь, гроза.

В Актюбинской области на западе, севере и в центре дождь, гроза, град, шквал, ночью на западе временами сильный дождь. Ветер северный и северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +35…+38°С, на юге и востоке высокая пожарная опасность. В городе Актобе временами дождь, гроза, град, шквал, ветер северный и северо-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Туркестанской области днем на западе и севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, днем сильная жара +40…+42°С, высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре чрезвычайная пожарная опасность. В городе Шымкент днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +40°С, высокая пожарная опасность. В городе Туркестан днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +40…+42°С, высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке и юге дождь, гроза, ночью на севере и востоке временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северный и северо-восточный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +35…+38°С, на юго-западе высокая пожарная опасность. В городе Уральск днем дождь, гроза, град, шквал, ветер северный и северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +35°С.

В Павлодарской области днем сильная жара +35…+36°С, на западе высокая пожарная опасность, на юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе, севере и востоке дождь, гроза, град, на юге небольшой дождь, гроза, днем на востоке дождь, гроза, днем сильная жара +35…+38°С, на западе высокая пожарная опасность. В городе Атырау ночью небольшой дождь, гроза, днем сильная жара +35…+37°С.

В Костанайской области утром и днем на западе и севере дождь, гроза, днем сильная жара +35…+36°С. В городе Костанай днем сильная жара +35…+36°С.

В Алматинской области днем сильная жара +35…+38°С, на севере чрезвычайная пожарная опасность. В городе Алматы днем сильная жара +35°С. В городе Конаев днем сильная жара +35…+37°С.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман, днем сильная жара +35…+36°С. В городе Петропавловск ночью и утром туман, днем сильная жара +35°С.

В городе Астана днем сильная жара +35…+36°С.

В области Абай ветер северный и северо-восточный, ночью на востоке и юге 15-20 м/с, днем на юго-западе и в центре порывы 23 м/с, днем на юге сильная жара +35°С, на юго-западе высокая пожарная опасность, на севере и юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей днем ветер северный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на востоке кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и северный, на западе, севере и юге 15-20, днем порывы 23 м/с, на юго-востоке высокая пожарная опасность, на северо-западе и в центре чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск днем ветер северо-западный и северный, порывы 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре и на востоке пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре и на востоке 15-20 м/с, днем сильная жара +40…+42°С, высокая пожарная опасность, в центре и на юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда днем пыльная буря, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +40…+42°С, чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, днем сильная жара +38…+40°С, на востоке высокая пожарная опасность, на западе и севере чрезвычайная пожарная опасность. В городе Тараз днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +38°С.

В Акмолинской области на востоке высокая пожарная опасность.

Узнать о погоде в Алматы, Шымкенте и Астане на 10-12 июля можно по этой ссылке.

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Канат Болысбек
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