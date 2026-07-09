До 10 лет тюрьмы: первый приговор по делу "Кыздар.Нет" вынесли в Казахстане

В Северо-Казахстанской области вынесли первый в стране приговор за пособничество в сводничестве через запрещенный сайт "Кыздар.Нет". Об этом 9 июля 2026 года сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает Zakon.kz.

В марте текущего года надзорным органом Петропавловска предъявлено обвинение 6 участникам транснациональной организованной группы, осуществлявшей пособничество в пропаганде и рекламе интим-услуг на запрещенном сайте "Кыздар.Нет".

Незаконная деятельность группы основывалась на продвижении анкет лиц, оказывающих интим-услуги за денежное вознаграждение по установленным тарифам.

"19 июня 2026 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынесен первый в республике приговор за пособничество в сводничестве посредством сайта "Кыздар.Нет", – сообщили в прокуратуре.

Все участники признаны виновными, руководителю транснациональной организованной группы назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, ее участникам по 8 лет каждому.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Алматы 15 июня рассказала о пресечении деятельности организаторов интернет-ресурса "Кыздар.нет". По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.