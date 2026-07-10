"Не оставляйте без присмотра": полиция обратилась к казахстанцам

Сегодня, 10 июля 2026 года, в Департаменте полиции (ДП) Шымкента призвали родителей к бдительности, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка подчеркнули, что каждый родитель должен знать, где находится его ребенок, особенно в ночное время.

"Именно после наступления темноты возрастает риск стать жертвой преступления, дорожно-транспортного происшествия или другой опасной ситуации. С целью предупреждения подобных случаев в Шымкенте на постоянной основе проводятся ночные профилактические рейды". Пресс-служба ДП Шымкента

В ходе очередного мероприятия выявлены 164 факта нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время без сопровождения взрослых.

По всем фактам родители привлечены к ответственности.

Кроме того, в развлекательных заведениях выявлены 22 несовершеннолетних.

К ответственности привлечены не только родители, но и администраторы заведений, допустившие пребывание несовершеннолетних в ночное время.

Также в ходе рейда полицейские провели разъяснительную работу с подростками, их родителями и представителями развлекательных заведений, напомнив требования законодательства и ответственность за их нарушение.

"Полиция призывает родителей уделять больше внимания безопасности своих детей, знать их местонахождение и не оставлять несовершеннолетних без присмотра в позднее время суток". Пресс-служба ДП Шымкента

7 июля 2026 года в Актобе полиция провела экстренное совещание с директорами школ. Подробнее – по ссылке.