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Общество

Экстренное совещание с директорами школ провела полиция в Актобе

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:43 Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления административной полиции Департамента полиции (ДП) Актюбинской области провели экстренное совещание с директорами школ Актобе. Главной темой стали вопросы безопасной перевозки школьников, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи полицейские подробно разъяснили требования к организации перевозки детей в школы, на экскурсии, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

"Особое внимание было уделено соблюдению требований законодательства, техническому состоянию школьных автобусов и других транспортных средств, а также ответственности водителей, которым доверена перевозка несовершеннолетних. Отдельно рассмотрены меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и алгоритм обеспечения их безопасности при организованных перевозках", – следует из релиза, распространенного 7 июля 2026 года.

По итогам совещания директорам школ даны рекомендации по усилению профилактической работы и строгому контролю за соблюдением всех требований безопасности при перевозке учащихся.

"Безопасность детей на дороге остается одним из приоритетных направлений работы, а соблюдение правил организованной перевозки является обязательным условием сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних", – подчеркнули в пресс-службе ДП Актюбинской области.

О том, что изменится для школьников Казахстана в новом учебном году, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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