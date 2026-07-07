Экстренное совещание с директорами школ провела полиция в Актобе

Сотрудники Управления административной полиции Департамента полиции (ДП) Актюбинской области провели экстренное совещание с директорами школ Актобе. Главной темой стали вопросы безопасной перевозки школьников, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи полицейские подробно разъяснили требования к организации перевозки детей в школы, на экскурсии, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

"Особое внимание было уделено соблюдению требований законодательства, техническому состоянию школьных автобусов и других транспортных средств, а также ответственности водителей, которым доверена перевозка несовершеннолетних. Отдельно рассмотрены меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и алгоритм обеспечения их безопасности при организованных перевозках", – следует из релиза, распространенного 7 июля 2026 года.

По итогам совещания директорам школ даны рекомендации по усилению профилактической работы и строгому контролю за соблюдением всех требований безопасности при перевозке учащихся.

"Безопасность детей на дороге остается одним из приоритетных направлений работы, а соблюдение правил организованной перевозки является обязательным условием сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних", – подчеркнули в пресс-службе ДП Актюбинской области.

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