Из-за жары до +44°C акимат Шымкента призвал бизнесменов и жителей города делиться водой

Фото: akorda.kz

В дни, когда температура воздуха достигает высоких значений, особенно важно помнить, что от жары страдают не только люди, но и животные. С таким заявлением выступила 13 июля 2026 года пресс-служба акимата Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Так, акимат города призывает не оставаться равнодушными. "Если рядом с вашим домом, местом работы или отдыха находятся животные, по возможности оставьте для них воду в безопасном месте. Такой простой поступок может помочь им легче перенести зной". Пресс-служба акима Шымкента Отдельная призыв адресован владельцам кафе, ресторанов, магазинов и других объектов бизнеса. В жаркие дни, отмечают специалисты, животные нередко ищут прохладу рядом со зданиями. "Просим с пониманием относиться к этому и, если есть возможность, поставить у входа небольшую емкость с водой". Пресс-служба акима Шымкента Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿 ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@shymkent_akimdigi) Впрочем, официальное обращение властей имеет серьезную основу. Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", с 14 по 16 июля 2026 года в одном из крупнейших городов страны столбики термометров поднимутся до +44°С. Подробнее узнать о сюрпризах погоды можно по этой ссылке.

Поделитесь новостью