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Общество

Из-за жары до +44°C акимат Шымкента призвал бизнесменов и жителей города делиться водой

Шымкент, город Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 17:11 Фото: akorda.kz
В дни, когда температура воздуха достигает высоких значений, особенно важно помнить, что от жары страдают не только люди, но и животные. С таким заявлением выступила 13 июля 2026 года пресс-служба акимата Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Так, акимат города призывает не оставаться равнодушными.

"Если рядом с вашим домом, местом работы или отдыха находятся животные, по возможности оставьте для них воду в безопасном месте. Такой простой поступок может помочь им легче перенести зной". Пресс-служба акима Шымкента

Отдельная призыв адресован владельцам кафе, ресторанов, магазинов и других объектов бизнеса.

В жаркие дни, отмечают специалисты, животные нередко ищут прохладу рядом со зданиями.

"Просим с пониманием относиться к этому и, если есть возможность, поставить у входа небольшую емкость с водой".Пресс-служба акима Шымкента

Впрочем, официальное обращение властей имеет серьезную основу.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", с 14 по 16 июля 2026 года в одном из крупнейших городов страны столбики термометров поднимутся до +44°С. Подробнее узнать о сюрпризах погоды можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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