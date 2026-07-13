Из-за жары до +44°C акимат Шымкента призвал бизнесменов и жителей города делиться водой
Фото: akorda.kz
В дни, когда температура воздуха достигает высоких значений, особенно важно помнить, что от жары страдают не только люди, но и животные. С таким заявлением выступила 13 июля 2026 года пресс-служба акимата Шымкента, сообщает Zakon.kz.
Так, акимат города призывает не оставаться равнодушными.
"Если рядом с вашим домом, местом работы или отдыха находятся животные, по возможности оставьте для них воду в безопасном месте. Такой простой поступок может помочь им легче перенести зной". Пресс-служба акима Шымкента
Отдельная призыв адресован владельцам кафе, ресторанов, магазинов и других объектов бизнеса.
В жаркие дни, отмечают специалисты, животные нередко ищут прохладу рядом со зданиями.
"Просим с пониманием относиться к этому и, если есть возможность, поставить у входа небольшую емкость с водой".Пресс-служба акима Шымкента
Впрочем, официальное обращение властей имеет серьезную основу.
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", с 14 по 16 июля 2026 года в одном из крупнейших городов страны столбики термометров поднимутся до +44°С. Подробнее узнать о сюрпризах погоды можно по этой ссылке.
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