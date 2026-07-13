Сильная жара до +39°C, шквал и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 14 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области днем на западе, севере, востоке кратковременный дождь, гроза. Ветер не указан. В Караганде днем сильная жара +35°С.

В области Улытау днем на севере, востоке кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке порывы 15 м/с. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем кратковременный дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе, севере дождь, гроза, днем на западе, севере, юго-востоке дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, юго-восточный, днем на западе, севере, юго-востоке порывы 15-20 м/с, на юго-востоке временами 23 м/с. В Кокшетау днем временами дождь, гроза, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу днем на юге, в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на западе, севере небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на востоке порывы 15-18 м/с.

В Алматинской области на юге, в горных районах кратковременный дождь, гроза, днем в горных районах временами сильный дождь, град. Ветер восточный с переходом на западный, на юге, в предгорных, горных районах порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +35+39°С. В Алматы кратковременный дождь, гроза. В Конаеве сильная жара +37+39°С.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере небольшой дождь, гроза, ночью на севере туман. Ветер северо-западный, днем на севере, юге, в центре порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем сильная жара +35°С.

В области Абай днем на западе, севере небольшой дождь, гроза. Ветер севеpный, северо-восточный, днем на севере, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. В Семее во второй половине дня небольшой дождь, гроза, ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +35°С.

В Атырауской области ночью на севере, востоке небольшой дождь, гроза. Ветер не указан.

В Кызылординской области днем на севере, в центре пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, в центре 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на севере дождь, гроза, пыльная буря, ночью и утром на западе туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, на севере порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром туман.

В Костанайской области на западе, севере, юге дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град, шквал, ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, юге 15-20 м/с. В Костанае дождь, гроза, днем град, шквал, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах порывы 15-20 м/с. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с, днем сильная жара +35+38°С. В Уральске ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге дождь, гроза, днем на юге сильный дождь, град, шквал, пыльная буря, ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с, днем на юге временами 25 м/с, днем сильная жара +35°С. В Петропавловске днем дождь, гроза, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на западе, юге дождь, гроза.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 14, 15 и 16 июля 2026 года ожидается долгожданный спад жары, но не везде.