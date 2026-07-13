Долгожданный спад жары ожидается в Казахстане, но не везде

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Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня – 14, 15 и 16 июля 2026 года – предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на севере страны ожидается долгожданный спад жары. "После изнурительной жары северные регионы Казахстана ждет передышка – северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами. 15-16 июля в отдельных районах – сильные дожди, с возможным выпадением града, шквалистое усиление ветра, а также понижение температуры воздуха: в дневные часы прогнозируются комфортные +25+30°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Однако, как отметили синоптики, жителей южных ожидает жаркая погода. "На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие воздушные массы с районов Узбекистана, сохраняя жаркую погоду преимущественно без осадков. Столбики термометров в дневные часы зафиксируют на юге страны +40+45°С жары, на востоке – +33+38°С жары". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее синоптики выступили с предупреждением для жителей Астаны, Алматы и еще двух городов. Причину можете узнать по ссылке.

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