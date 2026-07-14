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Общество

Лучшие из лучших – на Аллее славы Qarmet

Аллея славы Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:52 Фото: Qarmet
В преддверии Дня металлурга у центральной проходной металлургического комбината по традиции открыли обновленную Аллею славы. Ежегодно к профессиональному празднику здесь появляются портреты сотрудников, чей труд, профессионализм и преданность делу служат примером для коллег.

В этом году такой чести удостоились 60 передовиков Стального департамента Qarmet.

Аллея славы Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:52

Фото: Qarmet

На торжественной церемонии собрались ветераны, работники предприятия и родные награжденных. Поздравить лучших сотрудников пришли председатель правления АО "Qarmet" Вадим Басин, директор по персоналу Наталья Ямщикова и председатель профсоюза металлургов "Жақтау" Виктор Щетинин. Праздничную атмосферу дополнили выступления творческих коллективов.

Аллея славы Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:52

Фото: Qarmet

В ходе церемонии передовикам производства вручили почетные грамоты. Многие признавались, что, несмотря на многолетний трудовой стаж, этот момент стал для них особенно волнительным.

Более трех десятилетий посвятил комбинату начальник участка конвертерного цеха Толгат Тусупов. В этом году его портрет впервые появился на Аллее славы.

"Есть и волнение, и чувство гордости – не только за себя, но и за родной комбинат. Сегодня рядом со мной супруга, которая всегда меня поддерживает. Уже с самого утра получаю поздравления от друзей и близких", – рассказал Толгат Тусупов.
Аллея славы Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:52

Фото: Qarmet

Начальник службы газового цеха Евгений Попков работает в компании с 2009 года. За это время он трудился на разных производственных переделах, неизменно стремясь развиваться вместе с предприятием.

"Это очень приятно и волнительно. Рад, что мой труд оценили. Хотя работать лучше после этого уже не получится – мы и так всегда стараемся выполнять свою работу качественно. Самое главное, чего хочется пожелать коллегам, – безопасного труда. Помните, что нас ждут дома", – отметил Евгений Попков.
Аллея славы Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:52

Фото: Qarmet

Для Людмилы Печеницыной, сотрудника управления "ЭКО-СТРОЙ", работа на комбинате давно стала частью семейной истории. На предприятии она трудится с 2003 года. За это время успела поработать оператором, мотористом, электромонтером, помогала в вопросах охраны труда. С 2009 года Людмила Печеницына возглавляет профсоюзный комитет своего управления и продолжает эту общественную работу даже после выхода на пенсию, перейдя на более легкую должность.

"Когда мне сообщили, что меня выдвинули на Аллею славы, я уже тогда очень волновалась. А сегодня эмоции еще сильнее – буквально до слез. Для меня это первое такое признание, и я очень благодарна своему коллективу, что оценили мой труд, заметили мою работу. Сегодня меня пришла поддержать дочь Анастасия. На комбинате работал мой муж, работают зять и внук, поэтому этот день важен для всей нашей семьи. Хочу поздравить всех сотрудников компании с Днем металлурга. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях, безопасного труда, достойной оплаты и мирного неба над головой", – сказала Людмила Печеницына.
Аллея славы Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:52

Фото: Qarmet

Обновленная Аллея славы вновь стала символом уважения к людям труда. За каждым портретом – десятилетия опыта, профессиональное мастерство, ответственность и преданность своему делу. Именно благодаря таким сотрудникам продолжается история предприятия и сохраняются его лучшие трудовые традиции.

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Айсулу Омарова
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