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Аллею спасателей открыли в ВКО

Аллею спасателей открыли в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 22:25 Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
4 октября в преддверии профессионального праздника органов гражданской защиты в Шемонаихинском районе аким Григорий Акулов и начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов посадили аллею спасателей и открыли монумент "Миссия спасать – достоинство благородных!", сообщает Zakon.kz.

Аллея расположена в поселке Усть-Таловка. Идея монумента принадлежит начальнику пожарной части №28 Дидару Ашимхан, который уже более пяти лет несет службу в борьбе с огнем и обеспечивает безопасность граждан района.

"Монумент – это символ благодарности в адрес тех героев, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других. В этом году сотрудниками нашего департамента был осуществлен 2831 оперативный выезд, из зон чрезвычайных ситуаций эвакуировано более 1000 человек и спасено 235 граждан. Воздвигнутый монумент несет смысл в воспитании подрастающего поколения", – отметил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов.

Аллею спасателей открыли в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 22:25

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, на мероприятии присутствовали ветераны, личный состав службы чрезвычайных ситуаций и жители поселка.

Ранее сообщалось, что двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде.

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