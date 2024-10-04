Аллею спасателей открыли в ВКО

4 октября в преддверии профессионального праздника органов гражданской защиты в Шемонаихинском районе аким Григорий Акулов и начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов посадили аллею спасателей и открыли монумент "Миссия спасать – достоинство благородных!", сообщает Zakon.kz.

Аллея расположена в поселке Усть-Таловка. Идея монумента принадлежит начальнику пожарной части №28 Дидару Ашимхан, который уже более пяти лет несет службу в борьбе с огнем и обеспечивает безопасность граждан района.



"Монумент – это символ благодарности в адрес тех героев, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других. В этом году сотрудниками нашего департамента был осуществлен 2831 оперативный выезд, из зон чрезвычайных ситуаций эвакуировано более 1000 человек и спасено 235 граждан. Воздвигнутый монумент несет смысл в воспитании подрастающего поколения", – отметил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов.





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, на мероприятии присутствовали ветераны, личный состав службы чрезвычайных ситуаций и жители поселка.



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