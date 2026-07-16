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Общество

В Туркестане запущен современный завод по производству ламината

Завод по производству ламината, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:43 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В специальной экономической зоне "Turan" в Туркестане запущен современный завод по производству ламината ТОО "Qaz Natural Laminat".

На торжественном мероприятии аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что в регионе ведется системная работа в рамках поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности и импортозамещению.

Завод по производству ламината, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:43

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Глава государства поручил диверсифицировать экономику, развивать обрабатывающую промышленность и импортозамещение. В связи с этим мы провели комплексный анализ экспортного и импортного потенциала области. За последние три года в наш регион было поставлено импортных товаров на сумму 1,5 триллиона тенге. Из них только в 2025 году из-за рубежа завезено продукции на 880 миллиардов тенге. В результате проведенного анализа мы выявили, что имеем возможность производить у себя импортные товары на сумму 73 миллиарда тенге. В этом направлении в прошлом году мы запустили 31 инвестиционный проект общей стоимостью 176 миллиардов тенге. Сейчас реализуется еще 39 проектов общей стоимостью 280 миллиардов тенге, направленных на импортозамещение. Запускаемый сегодня завод по производству ламината – это конкретный результат данной системной работы. Мы и впредь продолжим увеличивать количество импортозамещающих производств в регионе, создавать благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей, а также развивать производственную инфраструктуру. Этот проект внесет значительный вклад в повышение промышленного и экспортного потенциала Туркестанской области", – сказал аким области.
Завод по производству ламината, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:43

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Общая стоимость проекта ламинатного завода составляет 5 млрд тенге. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать 840 тысяч квадратных метров ламината в год. На первом этапе проекта создано 65 постоянных рабочих мест. После полного запуска второго этапа производства число постоянно занятых граждан увеличится до 150 человек.

Новое производственное предприятие позволит обеспечить рынок строительных материалов страны отечественной продукцией, снизить долю импорта и покрыть внутренний спрос. В дальнейшем планируется экспортировать продукцию предприятия в страны Центральной Азии и на другие внешние рынки.

Завод по производству ламината, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:43

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Директор ТОО "Qaz Natural Laminat" Луо Ионг выразил благодарность правительству Республики Казахстан, акимату Туркестанской области и всем партнерам за поддержку в реализации проекта. По его словам, на предприятии используются современные технологии, соответствующие международным стандартам, и производится высококачественная продукция. Ожидается, что в дальнейшем объемы производства будут поэтапно увеличиваться, а география экспорта – расширяться.

Работа по открытию производственных объектов в Туркестанской области будет продолжена.

Завод по производству ламината, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:43

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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