В каких случаях банки в Казахстане обязаны отказать пенсионерам в кредите

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 17 июля 2026 года рассказал, как банки должны защищать пенсионеров от кредитного мошенничества, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что банкам запретили выдавать кредиты пенсионерам.

"Это было регламентировано, что лицам, которые постарше, ну, скажем, пенсионерам либо тем, кто уже близок к этому, им необходимо физически явиться в отделения банка, и тогда уже понятно – это ответственность банковского менеджера, который видит, что если человек, ну, в возрасте, находится под влиянием, то есть он не знает для чего... Ему говорят: "Для чего вам кредит?", он говорит: "А мне потому что позвонили". Тогда банк обязан, это уже не вопрос "может или не может", он обязан сказать: "Нет, уважаемый клиент, мы вам этот кредит не выдадим", – заявил Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что проверка того, в полном ли объеме банки используют этот функционал и соблюдают ли установленные требования, относится к компетенции Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

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