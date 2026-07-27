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Общество

Песни у воды и тысячи зрителей: как прошел фестиваль "Алакөл толқыны"

Алакөл толқыны, фестиваль, концерт, Алаколь, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00 Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
Музыка под открытым небом, национальные традиции, танцы, тысячи отдыхающих и яркий салют над вечерним Алаколем. Именно таким запомнился республиканский культурно-туристический фестиваль "Алакөл толқыны", который прошел в селе Акши. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Уже не первый год фестиваль становится одним из самых ярких событий летнего сезона, собирая гостей со всего Казахстана и зарубежья. В этом году мероприятие посетили более 5 тыс. человек. На берег озера приехали туристы из Китая, России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана, а также отдыхающие из разных регионов страны.

Алакөл толқыны, фестиваль, концерт, Алаколь, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00

Фото: Zakon.kz

Праздник открылся видеопрезентацией, посвященной природе области Жетысу и озеру Алаколь – одному из самых популярных мест летнего отдыха в Казахстане.

Алакөл толқыны, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

К слову, в последние годы власти области Жетысу делают большой акцент на развитии туризма близ озера. Сейчас кардинально обновляется инфраструктура: на побережье возводятся современные и комфортабельные отели, а также зоны отдыха, открываются новые торговые сети. Меняется не только облик курортных зон, но культурная жизнь – она становится более насыщенной.

Алакөл толқыны, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00

Фото: Zakon.kz

На этот раз ежегодный фестиваль на озере Алаколь собрал таких именитых артистов, как Turar, Ayree и Асель Мекебаева. Под популярные композиции танцевали и пели тысячи зрителей. Организаторы попытались создать единую развлекательную площадку, и это у них получилось. Пока в одной части ритм отдыхающим задавал фестиваль "Алакөл толқыны", в другой гуляли ходулисты, живые статуи и ростовые куклы, которые охотно фотографировались с детьми и взрослыми. Отметим, что для всех собравшихся были подготовлены конкурсы, интерактивные игры, а также обустроены тематические фотозоны.

Алакөл толқыны, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00

Фото: Zakon.kz

Алакөл толқыны, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

После захода солнца праздник продолжили танцы под открытым небом – DJ-сет, лазерное и световое шоу. Финальным аккордом стал красочный салют, который раскрасил ночное небо над озером Алаколь. Но и после этого гости фестиваля не спешили расходиться – некоторые решили прогуляться по берегу озера и подышать свежим воздухом.

Алакөл толқыны, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Алакөл толқыны, фестиваль, концерт, Алаколь, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Отдыхающие отмечают, что с каждым годом отдых на Алаколе становится все комфортнее, а главное – интереснее и безопаснее.

"Мы отдыхаем на озере второй год. Все очень нравится, красивая природа, целебная вода. Видно, что курорт развивается. Обязательно приедем сюда в следующем году", – поделилась Наталья Подоляк.
Алакөл толқыны, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:00

Фото: Zakon.kz

По словам заместителя акима области Жетысу Марлена Кольбаева, фестиваль призван не только подарить гостям яркие эмоции, но и привлечь внимание к туристическому потенциалу региона.

"Главной целью фестиваля "Алакөл толқыны" является продвижение туристического потенциала области Жетысу, укрепление статуса озера Алаколь как одного из ведущих туристических направлений Казахстана, развитие внутреннего и въездного туризма, активизация культурной жизни региона и создание современной площадки для качественного отдыха жителей и гостей страны".

"Алакөл толқыны" в очередной раз показал, что сегодня Алаколь – это не только целебное озеро и пляжный отдых. Все чаще сюда приезжают за атмосферой, масштабными событиями и возможностью провести несколько летних дней там, где природа, музыка и отдых становятся частью одного большого праздника.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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