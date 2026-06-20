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События

Музыка, фейерверк и звезды: на Алаколе открыли туристический сезон

туристический сезон на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 23:03 Фото: пресс-служба акимата области Абай
20 июня на побережье озера Алаколь состоялся фестиваль "Алакөл алаулары – 2026", посвященный официальному открытию туристического сезона. В масштабном мероприятии принял участие аким области Абай Берик Уали, который поздравил жителей и отдыхающих с началом туристического сезона.

Глава региона отметил природную уникальность и историческое значение Алаколя, подчеркнув, что сегодня озеро стало одним из самых привлекательных мест отдыха не только для жителей Казахстана, но и для иностранных туристов.

"С незапамятных времен Алаколь, как символ красоты и одна из самых живописных жемчужин нашей степи, упоминался в трудах ученых, путешественников и исследователей, благодаря чему его слава распространилась по всей Азии и Европе. Сегодня Алаколь стал благодатным местом, куда приезжают туристы со всех уголков нашей страны, а также из соседних государств и дальнего зарубежья. Фестиваль "Огни Алаколя" проводится впервые. Сегодня перед вами выступают лучшие деятели искусства нашей страны во главе с Народным артистом Казахстана Секеном Турысбеком, а также талантливые представители молодого поколения. От всей души поздравляю вас с открытием летнего сезона отдыха на священном Алаколе – жемчужине нашей страны, известной своим целебным воздухом и лечебными водами", – сказал Берик Уали.
туристический сезон на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 23:03

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Аким области сообщил, что концертные программы будут продолжаться до августа и проводиться дважды в неделю – по средам и субботам. Перед отдыхающими выступят артисты городов и районов региона, а также певцы, танцоры и кюйши – участники областного конкурса "Абай елі – өнер кеніші", создавая для гостей атмосферу праздника и хорошего настроения.

туристический сезон на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 23:03

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В рамках фестиваля выступили Народный артист Казахстана, кюйши-композитор Секен Турысбек, исполнитель традиционных песен Динисламбек Жайлаубай, а также популярные звезды казахстанской эстрады Дана Кентай, Еркеш Хасен, Канай и Зарина Омарова. Их яркие выступления, красивые песни и завораживающие кюи подарили зрителям незабываемые впечатления и стали украшением праздничного вечера. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

туристический сезон на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 23:03

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Стоит отметить, что накануне туристического сезона на побережье Алаколя были проведены масштабные работы по обновлению инфраструктуры и благоустройству территории. В рамках поручения президента для создания комфортных условий отдыха установлено более 50 санитарно-гигиенических объектов, 35 душевых кабин, 110 кабинок для переодевания, 100 новых мусорных контейнеров и 150 контейнеров для сбора отходов.

Для обеспечения безопасности туристов вдоль побережья установлены защитные ограждения общей протяженностью пять тысяч метров. Функционируют 224 камеры видеонаблюдения. За последние два года на территории побережья заасфальтировано 10 км уличных дорог.

туристический сезон на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 23:03

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Особо следует отметить, что в этом году при поддержке правительства началось строительство линии электропередачи "Коктал – Алаколь" протяженностью 72 км. Реализация проекта позволит полностью решить проблему дефицита электроэнергии на побережье Алаколя.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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