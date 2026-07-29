Сильная жара до +42°C и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 30 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области днем на севере ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере туман. Днем сильная жара до +38°С. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Астане днем ожидается сильная жара до +35°С. В Кокшетау днем ожидается сильная жара до +35°С.

В Актюбинской области на западе, севере, в центре ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +38°С, на юге и востоке области до +41°С. На севере, юге, в центре сохраняется высокая, на западе, востоке, северо-востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара до +36°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе, севере, юге ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара до +35°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге – чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере, северо-востоке ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Днем сильная жара до +38°С, на юге области очень сильная жара до +40°С. На западе, востоке, в центре сохраняется высокая, на юге, юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются небольшой дождь, гроза, град, сильная жара до +37°С.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке, юге, западе ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +36°С. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.

В Павлодарской области днем на севере, востоке ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +35°С. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай на западе, севере, юге ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-западный, порывы 15-23 м/с. Днем сильная жара до +35°С, на юге области очень сильная жара до +41°С. На северо-востоке, в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке, юге ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-западный, порывы 15-23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза.

В Карагандинской области днем на востоке ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара до +35°С, на юге области очень сильная жара до +41°С. На востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем ожидается сильная жара до +38°С, на юге области очень сильная жара до +41°С. На востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара до +37°С.

В Мангистауской области на западе, севере, в центре ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с. Днем на северо-востоке, юге очень сильная жара до +42°С. На западе, севере сохраняется высокая, на северо-востоке, в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидаются кратковременный дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара до +36°С. Ветер северо-восточный, на востоке, юго-востоке порывы 18 м/с. На севере, западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара до +35°С.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на востоке, севере порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +38°С. На севере, востоке, в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара до +35°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе, севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. Днем очень сильная жара до +42°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, севере, юго-западе – высокая пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до +40°С. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем очень сильная жара до +42°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге – высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

О том, что на Казахстан надвигается жара до +44°C, мы уже писали. Подробнее узнать можно по этой ссылке.