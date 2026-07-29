Токаев обсудил с президентом Таджикистана торговлю, энергетику и транспорт
Как стало известно, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026" в качестве почетного гостя.
В ходе встречи президенты высоко оценили текущий уровень казахско-таджикских отношений, которые последовательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.
"Подчеркнута важная роль регулярного политического диалога, а также активных контактов между правительствами и деловыми кругами двух стран", – говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в транспортно-логистической и энергетической сферах, а также реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2027 году Астана примет чемпионат мира по киберспорту.