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Политика

Токаев обсудил с президентом Таджикистана торговлю, энергетику и транспорт

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 20:37 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана. Об этом 29 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Как стало известно, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего – 2026" в качестве почетного гостя.

В ходе встречи президенты высоко оценили текущий уровень казахско-таджикских отношений, которые последовательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Подчеркнута важная роль регулярного политического диалога, а также активных контактов между правительствами и деловыми кругами двух стран", – говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в транспортно-логистической и энергетической сферах, а также реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2027 году Астана примет чемпионат мира по киберспорту.

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Канат Болысбек
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