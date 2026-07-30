Более 1 млрд тенге ущерба: приговор организатору финпирамиды "Nazira Gold" оставили в силе

Дело в отношении организатора финпирамиды "Nazira Gold" рассмотрели в Кассационном суде по уголовным делам. Решение суда стало известно 30 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

С мая 2024 года по февраль 2025 года под обещания высокой доходности от вложений в финпирамиду были привлечены деньги граждан на общую сумму свыше 1,2 млрд тенге.

Полученные средства использовались для приобретения дорогостоящих автомобилей, недвижимости и ювелирных изделий. Для сокрытия происхождения имущества его оформляли на родственников и других лиц.

По приговору суда в доход государства конфисковали 392,9 млн тенге наличными, 17,8 кг золотых ювелирных изделий стоимостью 896,3 млн тенге, 186,9 грамма серебряных изделий, а также 52 автомобиля, жилые дома, квартиры и коммерческую недвижимость. Пресс-служба Кассационного суда

В судебном акте указали 151 потерпевшего. В пользу 76 из них взыскали материальный ущерб, за 12 признали право на удовлетворение гражданских исков с рассмотрением вопроса о размере ущерба в порядке гражданского судопроизводства, еще 63 потерпевшим разъяснили право обратиться в гражданский суд с соответствующими требованиями.

Осужденной назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права в течение 7 лет заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег и инвестиций. Исполнение наказания отсрочили на один год в связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка.

В кассационных жалобах защита просила отменить судебные акты, ссылаясь на неправильную квалификацию действий и чрезмерную суровость наказания. Представитель части потерпевших просил пересмотреть решение о конфискации имущества, полагая, что оно должно использоваться для возмещения причиненного ущерба.

В Кассационном суде пришли к выводу, что вину осужденной подтвердили совокупностью доказательств. Закон применен правильно, а назначенное наказание соответствует тяжести совершенных преступлений. Суд также указал, что в соответствии с законодательством требования потерпевших подлежат удовлетворению прежде, чем конфискованное имущество будет обращено в доход государства. Пресс-служба Кассационного суда

По итогам рассмотрения кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, судебные акты – без изменения.