В Казахстане появилась новая услуга для предпринимателей

В мобильном приложении eGov Business появилась новая государственная услуга для предпринимателей – теперь пользователи могут онлайн передать долю в уставном капитале юридического лица в доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

Cпециалисты напомнили, что доверительное управление позволяет собственнику временно передать управление своей долей другому лицу, сохранив при этом право собственности. Все изменения оформляются официально и автоматически вносятся в государственные информационные системы.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться в приложении eGov Business, открыть раздел "Категории услуг" – "Правовые отношения", выбрать сервис "Передача доли ЮЛ в доверительное управление", заполнить заявление, прикрепить необходимые документы и подписать его одним из доступных способов.

Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе "Сообщения" – "История услуг".

Как отметил заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Шынгыс Оразалимов, новая услуга позволит предпринимателям оформлять передачу доли полностью онлайн, без лишней бюрократии и личных визитов.

Примечательно, что услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет до трех рабочих дней.

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