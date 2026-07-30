В Казахстане появилась новая услуга для предпринимателей
Cпециалисты напомнили, что доверительное управление позволяет собственнику временно передать управление своей долей другому лицу, сохранив при этом право собственности. Все изменения оформляются официально и автоматически вносятся в государственные информационные системы.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться в приложении eGov Business, открыть раздел "Категории услуг" – "Правовые отношения", выбрать сервис "Передача доли ЮЛ в доверительное управление", заполнить заявление, прикрепить необходимые документы и подписать его одним из доступных способов.
Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе "Сообщения" – "История услуг".
Как отметил заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Шынгыс Оразалимов, новая услуга позволит предпринимателям оформлять передачу доли полностью онлайн, без лишней бюрократии и личных визитов.
Примечательно, что услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет до трех рабочих дней.
Ранее казахстанцам подробно рассказали все о детских паспортах: срок действия, стоимость и льготы.