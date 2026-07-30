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Общество

В Казахстане появилась новая услуга для предпринимателей

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 15:39 Фото: freepik
В мобильном приложении eGov Business появилась новая государственная услуга для предпринимателей – теперь пользователи могут онлайн передать долю в уставном капитале юридического лица в доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

Cпециалисты напомнили, что доверительное управление позволяет собственнику временно передать управление своей долей другому лицу, сохранив при этом право собственности. Все изменения оформляются официально и автоматически вносятся в государственные информационные системы.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться в приложении eGov Business, открыть раздел "Категории услуг" – "Правовые отношения", выбрать сервис "Передача доли ЮЛ в доверительное управление", заполнить заявление, прикрепить необходимые документы и подписать его одним из доступных способов.

Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе "Сообщения" – "История услуг".

Как отметил заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Шынгыс Оразалимов, новая услуга позволит предпринимателям оформлять передачу доли полностью онлайн, без лишней бюрократии и личных визитов.

Примечательно, что услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет до трех рабочих дней.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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