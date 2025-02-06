Упрощение документооборота для ИП: как предпринимателей избавляют от бумажной волокиты
Одним из ключевых преимуществ новой версии eGov Business стала интеграция с партнерскими сервисами. Например, с помощью приложения Payda можно подписывать договоры между индивидуальными предпринимателями (ИП) прямо в приложении, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП) и биометрическую идентификацию. Предполагается, что процесс займет всего несколько минут, а необходимость бумажного документооборота будет практически полностью исключена.
"Мы сделали единое мобильное приложение для предпринимателей. И один из сервисов, представленных там, это сервис Payda, где предприниматель, по сути, может управлять электронным документооборотом, увольнять или назначать сотрудников, подписывать документы между ИП или ТОО. Вести свою онлайн-бухгалтерию и, в целом, оплату налогов, финансовую составляющую, благодаря тому, что мы вывели этот сервис внутри нашего мобильного приложения. Мы тем самым соединяем государство и бизнес вместе". Чингиз Оразалимов
Ожидается, что первая версия обновленного eGov Business 2.0 станет доступна уже в ближайшее время.
К слову, сервис Payda работает в интеграции с "Яндекс Такси". Как рассказал руководитель "Яндекс Такси" в Казахстане Тайыр Байдуйсен, Payda – одна из компаний, которая поставляет услуги электронного документооборота для ИП, в том числе и водителей, которые сотрудничают с "Яндекс Такси".
Благодаря интеграции двух сервисов водителям не нужно вручную на бумаге заполнять данные о доходах и контролировать сроки выставления документов – система автоматически формирует по имеющейся информации предзаполненный документ и напоминает о необходимости его подписания, позволяет делать практически все операции с телефона. Все это существенно облегчает ведение предпринимательской деятельности.
Тайыр Байдуйсен также подчеркнул, что "Яндекс Такси" – единственная платформа, работающая в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты по платформенной занятости.
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Спикер напомнил, что суть этого проекта заключается в том, что водители могут работать напрямую с сервисом, оформляя деятельность через статус индивидуального предпринимателя (ИП), используя специальный налоговый режим. Такой режим удобен тем, что не требует отчетности, как у классических ИП. Вместе с тем у водителей ранее часто возникали сложности с электронным документооборотом.