Упрощение документооборота для ИП: как предпринимателей избавляют от бумажной волокиты

В рамках форума Digital Almaty 2025 заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Чингиз Оразалимов представил новую версию мобильного приложения eGov Business 2.0, предназначенного для предпринимателей.

Одним из ключевых преимуществ новой версии eGov Business стала интеграция с партнерскими сервисами. Например, с помощью приложения Payda можно подписывать договоры между индивидуальными предпринимателями (ИП) прямо в приложении, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП) и биометрическую идентификацию. Предполагается, что процесс займет всего несколько минут, а необходимость бумажного документооборота будет практически полностью исключена.

"Мы сделали единое мобильное приложение для предпринимателей. И один из сервисов, представленных там, это сервис Payda, где предприниматель, по сути, может управлять электронным документооборотом, увольнять или назначать сотрудников, подписывать документы между ИП или ТОО. Вести свою онлайн-бухгалтерию и, в целом, оплату налогов, финансовую составляющую, благодаря тому, что мы вывели этот сервис внутри нашего мобильного приложения. Мы тем самым соединяем государство и бизнес вместе". Чингиз Оразалимов

Ожидается, что первая версия обновленного eGov Business 2.0 станет доступна уже в ближайшее время.

К слову, сервис Payda работает в интеграции с "Яндекс Такси". Как рассказал руководитель "Яндекс Такси" в Казахстане Тайыр Байдуйсен, Payda – одна из компаний, которая поставляет услуги электронного документооборота для ИП, в том числе и водителей, которые сотрудничают с "Яндекс Такси".

Благодаря интеграции двух сервисов водителям не нужно вручную на бумаге заполнять данные о доходах и контролировать сроки выставления документов – система автоматически формирует по имеющейся информации предзаполненный документ и напоминает о необходимости его подписания, позволяет делать практически все операции с телефона. Все это существенно облегчает ведение предпринимательской деятельности.

Тайыр Байдуйсен также подчеркнул, что "Яндекс Такси" – единственная платформа, работающая в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты по платформенной занятости.

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Спикер напомнил, что суть этого проекта заключается в том, что водители могут работать напрямую с сервисом, оформляя деятельность через статус индивидуального предпринимателя (ИП), используя специальный налоговый режим. Такой режим удобен тем, что не требует отчетности, как у классических ИП. Вместе с тем у водителей ранее часто возникали сложности с электронным документооборотом.