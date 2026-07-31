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Общество

Очень сильная жара до +44°C, бури и грозовые дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 20:32 Фото: pixabay
В ряде регионов Казахстана на 1 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза. Днем на севере, юге и востоке – дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. Днем на юге и востоке сильная жара до +37°С. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау временами ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

В Алматинской области ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем местами сильная жара до +39°С. На севере, западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая пожарная опасность. В Алматы днем сильная жара до +37°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем сильная жара до +39°С.

В Атырауской области днем на севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, днем на севере и востоке порывы 15-18 м/с. Днем местами сильная жара до +35°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане во второй половине дня ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +37°С.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман. Днем на севере, востоке и юге – дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере и юге порывы 15-18 м/с. Днем местами сильная жара до +35°С. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге и в центре порывы 15-18 м/с. Днем местами сильная жара до +37°С. На юге и в центре ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем сильная жара до +35°С, ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Днем на юге сильная жара до +35°С. На западе, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный. В районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, днем временами до 25 м/с.

В Мангистауской области ветер северо-западный, северный, днем на севере, юге и в центре порывы 15-18 м/с. Днем местами сильная жара до +40°С. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. Днем местами сильная жара до +44°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, севере и юго-западе – высокая пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +41°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +43°С, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ветер северо-западный, ночью на севере порывы 15-20 м/с. Днем местами сильная жара до +43°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сильная жара до +42°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем местами сильная жара до +40°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая пожарная опасность. В Таразе днем сильная жара до +38°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, на западе и юге порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге – чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере и юге – сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, на западе и севере порывы 15-20 м/с. Днем местами сильная жара до +38°С. На севере ожидается высокая пожарная опасность, на востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +36°С.

Алматы и Шымкент расплавятся от жары, Астану освежат ливни. Такой прогноз был опубликован ранее на первые дни августа 2026 года.

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Канат Болысбек
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