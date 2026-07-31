Алматы и Шымкент расплавятся от жары, Астану освежат ливни: прогноз на первые дни августа

Жителям Алматы, Астаны и Шымкента синоптики РГП "Казгидромет" приготовили прогноз погоды на первые три дня последнего летнего месяца, сообщает Zakon.kz.

Если август в столице Казахстана начнется с дождей, то в двух других крупнейших городах страны осадков не ожидается.

Астана

1 августа: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, град. Днем порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +35+37°С.

2 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.

3 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

Алматы

1 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С.

2 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +37+39°С.

3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С.

Шымкент

1 августа: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +39+41°С.

2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С.

3 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

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Ознакомиться с прогнозом по всей стране на 1-3 августа 2026 года можно по этой ссылке.