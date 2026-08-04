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#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
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#Спецпроекты
#Новая Конституция
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Общество

Обратный отсчет: до выборов в Курултай осталось 20 дней

Выборы, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 13:00 Фото: акимат города Астаны
В Казахстане 23 августа состоятся выборы депутатов Курултая. До знакового для страны события осталось 20 дней.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, на знаковых объектах столицы ранее был запущен обратный отсчет до выборов депутатов Курултая Республики Казахстан. Специальные табло разместили на колесе обозрения и здании Национальной компании "Қазақстан темір жолы". Обратный отсчет также появился на 3D LED-экране, расположенном на пересечении улиц Сыганак и Туркестан.

На экранах отображается количество дней, оставшихся до голосования, напоминая жителям и гостям столицы о предстоящем событии.

Выборы, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 13:00

Фото: акимат города Астаны

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Айсулу Омарова
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