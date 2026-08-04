Обратный отсчет: до выборов в Курултай осталось 20 дней

В Казахстане 23 августа состоятся выборы депутатов Курултая. До знакового для страны события осталось 20 дней.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, на знаковых объектах столицы ранее был запущен обратный отсчет до выборов депутатов Курултая Республики Казахстан. Специальные табло разместили на колесе обозрения и здании Национальной компании "Қазақстан темір жолы". Обратный отсчет также появился на 3D LED-экране, расположенном на пересечении улиц Сыганак и Туркестан.

На экранах отображается количество дней, оставшихся до голосования, напоминая жителям и гостям столицы о предстоящем событии.