Выборы в Курултай – что нужно знать столичным жителям

23 августа жители Астаны наряду с другими казахстанцами примут участие в выборах депутатов Курултая. Мы собрали для них самую актуальную информацию о процессе, передает корреспондент Zakon.kz.

В наиболее распространенных вопросах нам помог разобраться председатель территориальной избирательной комиссии города Астаны Бейсембай Жумабеков.

"Жители столицы могут получить сведения о своем избирательном участке онлайн несколькими способами, передает официальный сайт городского акимата", - сообщил он.

Узнать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени можно следующими способами:

На официальном веб-сервисе. Через чат-бот в Telegram. Через единый контакт-центр iKomek по телефону 109.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории данного участка.

Фото: ЦИК

Как узнать свой избирательный участок

"Введите в Telegram-боте ИИН или место жительства — покажем номер участка, адрес, часы работы и карту. Можно искать и по адресу регистрации. Когда идете на голосование, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности с действительным сроком — без него бюллетень не выдадут", - рекомендует наш собеседник.

Можно ли голосовать на другом участке

Граждане, которые в день голосования будут находиться не по месту регистрации, могут реализовать свое избирательное право на другом участке, заранее получив открепительное удостоверение, передает официальный сайт акимата Астаны.

Голосование с открепительным удостоверением — это процедура, которая позволяет проголосовать на любом избирательном участке страны, если в день выборов вы находитесь не по месту постоянной регистрации.

"Для этого необходимо подать письменное заявление в свою участковую избирательную комиссию, к которой вы приписаны. При себе необходимо иметь удостоверение личности или паспорт. Допускается получение документа через представителя по доверенности. При этом, нотариальное заверение не требуется", - подчеркивает Жумабеков.

Выдача открепительных удостоверений стартует за 15 дней до выборов и завершается ровно в 18:00 накануне дня голосования.

В день выборов необходимо прибыть на выбранный участок на территории РК, предъявить открепительное удостоверение вместе с документом, удостоверяющим личность, после чего вас включат в список избирателей и выдадут бюллетень.

Фото: ЦИК

Можно ли проголосовать на дому, если человек не может прийти на участок по состоянию здоровья

Голосование вне помещения для голосования предусмотрено Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" для избирателей, которые по уважительным причинам не могут прибыть на избирательный участок в день голосования.

"Такое право имеют граждане, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья, в связи с инвалидностью, уходом за больным членом семьи либо по другим уважительным причинам. Для этого избирателю необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию с письменным заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования", - отметил спикер.

Заявление подается до 12:00 дня голосования.

После получения заявления участковая избирательная комиссия организует выезд членов комиссии с переносным избирательным ящиком по месту нахождения гражданина.

В городе Астане созданы дополнительные возможности для граждан по уточнению сведений о регистрации и месте голосования.

Для удобства жителей столицы будут работать 30 мини-ЦОНов, где граждане смогут получить консультации, проверить сведения и при необходимости решить вопросы, связанные с регистрацией.

Кроме того, на 402 избирательных участках будут доступны онлайн-сервисы для уточнения информации о своем избирательном участке по месту регистрации.

Фото: ЦИК

Нужно ли заранее регистрироваться для участия в голосовании

Право участвовать в голосовании имеют граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом. Предварительная регистрация для участия в голосовании не требуется.

"Гражданин включается в список избирателей автоматически на основании сведений о регистрации по месту жительства", - объяснил Жумабеков.

Как проверить, включен ли я в список избирателей

Жители города Астаны могут заранее проверить сведения о своем избирательном участке и наличии в списке избирателей.

"Для этого доступны выше упомянутые сервисы – сайт, Telegram-бот и единый контакт-центр iKomek 109. Также граждане могут обратиться непосредственно в участковую избирательную комиссию по месту регистрации", - говорит Жумабеков.

Если гражданин не обнаружил себя в списке либо выявил ошибку в персональных данных, необходимо обратиться в участковую комиссию для проверки информации и внесения изменений при наличии законных оснований.

Фото: ЦИК

В каких случаях бюллетень признается недействительным

Бюллетень признается недействительным, если невозможно определить волеизъявление избирателя.

К таким случаям относятся:

отсутствие отметки о выборе;

наличие отметок более чем в одном варианте голосования;

наличие записей или отметок, позволяющих установить личность избирателя;

иные случаи, предусмотренные законодательством.

Ранее генпрокуратура выступила с важным обращением к казахстанцам перед выборами в Курултай.