Сильная жара до +40°C, град и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 7 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара +35...+38°С. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке и в центре – чрезвычайная.

В Атырауской области и городе Атырау днем сильная жара +35...+38°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северный, северо-восточный, на западе порывы 15 м/с. На востоке, западе и в центре сохраняется, а на севере и юге ожидается высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем сильная жара +35...+36°С. Ветер северный, северо-восточный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. На севере и в центре высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная. В городе Жезказгане днем +35°С, высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем сильная жара +35...+38°С. Ветер северо-восточный, восточный, на северо-востоке порывы 15–18 м/с. На севере высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В городе Актобе днем +35°С, высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге дождь, гроза, днем град и шквал. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы до 23 м/с. На северо-западе, юго-востоке и в центре высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В городе Усть-Каменогорске ночью дождь и гроза, ночью и утром туман, днем порывы ветра 15-18 м/с.

В области Абай на западе, севере и юге дождь, гроза, днем град и шквал. Ночью и утром на севере и в центре туман. Ветер северо-западный, северный, порывы до 23 м/с. На юге и в центре высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В городе Семее днем дождь, гроза, град, порывы ветра 15-18 м/с, высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горных районах небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на востоке и в горах порывы 18 м/с. Днем сильная жара +35...+36°С. На западе, севере и юге чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В городе Конаеве днем +35°С. В горах Иле Алатау днем небольшой дождь, гроза, порывы ветра 18 м/с.

В Павлодарской области ночью на востоке дождь и гроза, днем на севере и востоке дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В центре высокая пожарная опасность. В городе Павлодаре днем кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 15–20 м/с, высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на западе и в горах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +40°С. По области чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В городе Шымкенте чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане днем +40°С, порывы ветра 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный, на севере и востоке порывы 15–20 м/с. На западе, востоке и в центре высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке – чрезвычайная.

В Мангистауской области ночью в центре небольшой дождь и гроза. Ветер северный, на юге порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +38...+40°С. На западе высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре – чрезвычайная. В городе Актау высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области и городе Кызылорда днем сильная жара +40°С, в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горах 15-20 м/с. По области чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая. В городе Таразе порывы ветра 15–20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35...+36°С. На юге и западе высокая пожарная опасность, на востоке и в центре – чрезвычайная. В городе Талдыкорган днем +35°С, чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. На западе и севере высокая пожарная опасность. В городе Петропавловске днем порывы ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере туман. На западе чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 7 августа 2026 года. По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны благодаря влиянию обширного антициклона ожидается погода без осадков.