Сильная жара, дожди с грозами и град: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 22 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области на севере ожидаются небольшой дождь, гроза и пыльная буря, на западе, юге и в горных районах – дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, местами до 25 м/с. В Алматы временами дождь и гроза, ночью ветер с порывами до 15 м/с. В Конаеве ночью дождь и гроза, ветер с порывами 15-20 м/с. В горах Иле-Алатау ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20, местами до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на востоке ожидается северный ветер с порывами 15-18 м/с. На западе и юге сильная жара до +35…+36°С. На западе и востоке сохраняется высокая, на юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке и в центре – сильный дождь, днем град и шквал. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане дождь и гроза.

В Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере и востоке – сильный дождь, днем град и шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Караганде дождь, гроза и днем град. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20, местами до 25-28 м/с. На юге сильная жара до +35°С. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Семее дождь, гроза, днем град и шквал.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются дождь, местами сильный дождь и гроза, днем – дождь, гроза, местами град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, днем до 25 м/с. В Усть-Каменогорске дождь, гроза, днем град и шквал. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе и юге сильная жара до +35…+38°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, днем град и шквал. Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами дождь и гроза, днем северный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара до +35…+38°С. Сохраняется высокая, на северо-западе – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем жара до +35…+36°С.

В Мангистауской области ночью на северо-востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на западе – дождь и гроза. Ночью и утром на западе туман. Днем сильная жара до +38°С. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем дождь и гроза, ночью и утром туман.

В области Жетысу на севере, востоке, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза, ночью в горах – сильный дождь и град. Ветер юго-западный, порывы 15-20, местами до 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью дождь и гроза, днем небольшой дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, востоке и юге ожидаются дождь и гроза, местами сильный дождь. Днем – дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, порывы 15-20, днем до 23-28 м/с. В Петропавловске днем дождь, гроза, град и шквал, ветер с порывами до 25 м/с.

В Костанайской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северный, порывы 15-20 м/с. В Костанае днем дождь и гроза. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью на юге, востоке и в горных районах ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, днем до 23-28 м/с. В Таразе днем дождь и гроза, ветер с порывами до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, шквал, град и пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде днем дождь, гроза и шквал. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь и град. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, днем град и шквал. Ветер западный, порывы 15-20, местами до 23-28 м/с. В Павлодаре дождь, гроза, днем сильный дождь, град и шквал. Ветер западный, порывы 15-20, местами до 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что передышка от жары совсем близко. Синоптики порадовали жителей Алматы, Астаны и Шымкента прогнозом на 22, 23 и 24 июля 2026 года.