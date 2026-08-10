Казахстанскую стримершу госпитализировали после нецензурной брани в TikTok

41-летняя жительница Байзакского района Лайло Касымова, известная в TikTok под никнеймом "Алтын қыз", неоднократно привлекалась к административной ответственности за нецензурную брань во время прямых эфиров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 10 августа 2026 года в Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области, стримершу неоднократно предупреждали, проводили профилактическую работу. Однако женщина продолжала проводить скандальные прямые эфиры и использовала оскорбления в адрес своих детей. В комментариях казахстанцы призывали женщину быть терпеливее.

"С участием полиции, органов опеки и других заинтересованных служб проведено обследование условий проживания и воспитания детей. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи Лайло Касымова госпитализирована в Жамбылский областной центр психического здоровья для прохождения лечения", – отметили в ДП Жамбылской области.

В полиции добавили, что дети сейчас находятся под присмотром отца.

В конце июля 26-летняя жительница Семея была арестована за нецензурную лексику. Полицейские обнаружили нарушительницу во время мониторинга социальных сетей.