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Общество

Казахстанскую стримершу госпитализировали после нецензурной брани в TikTok

Социальные сети, ТикТок, TikTok, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 14:05 Фото: unsplash
41-летняя жительница Байзакского района Лайло Касымова, известная в TikTok под никнеймом "Алтын қыз", неоднократно привлекалась к административной ответственности за нецензурную брань во время прямых эфиров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 10 августа 2026 года в Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области, стримершу неоднократно предупреждали, проводили профилактическую работу. Однако женщина продолжала проводить скандальные прямые эфиры и использовала оскорбления в адрес своих детей. В комментариях казахстанцы призывали женщину быть терпеливее.

"С участием полиции, органов опеки и других заинтересованных служб проведено обследование условий проживания и воспитания детей. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи Лайло Касымова госпитализирована в Жамбылский областной центр психического здоровья для прохождения лечения", – отметили в ДП Жамбылской области.

В полиции добавили, что дети сейчас находятся под присмотром отца.

В конце июля 26-летняя жительница Семея была арестована за нецензурную лексику. Полицейские обнаружили нарушительницу во время мониторинга социальных сетей.

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Камила Салкымбаева
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