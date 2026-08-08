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События

10 суток ареста получил житель Шымкента за ругань в прямом эфире

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 14:57 Фото: pexels
В Шымкенте 39-летнего мужчину привлекли к ответственности за нецензурные высказывания во время прямого эфира в TikTok, сообщает Zakon.kz.

Нарушение выявили в ходе мониторинга социальных сетей, который полиция регулярно проводит для предупреждения нарушений общественного порядка и распространения противоправного контента.

По данным полиции, мужчина во время трансляции выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок. В отношении него приняли меры в соответствии с законодательством. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Полиция напомнила, что публикации и прямые эфиры в социальных сетях должны соответствовать требованиям законодательства. Желание привлечь внимание, увеличить число просмотров или получить популярность не освобождает от ответственности за нарушение общественного порядка.

В ведомстве подчеркнули, что закон действует для всех, в том числе в цифровом пространстве.

Ранее непристойное поведение в TikTok обернулось для жителя Тараза арестом на 5 суток.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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