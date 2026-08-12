#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

Сильная жара до +42°C, шквалы и грозовые дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 20:38 Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 13 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, юге порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара +35…+37°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +35…+36°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем сильная жара +35…+36°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ветер северо-восточный, восточный, ночью на востоке, юге порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара +35…+36°С. На западе, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на юге, в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35…+38°С. На западе, севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке – высокая. В Алматы днем сильная жара +35…+36°С. В Конаеве днем сильная жара +36…+38°С. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере ожидаются дождь, гроза, днем – дождь, гроза. На севере сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. Днем на юге сильная жара +35°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке – высокая. В Уральске днем ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35…+39°С. На севере, юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре – чрезвычайная. В Талдыкоргане днем сильная жара +37…+39°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ветер северо-западный, днем на западе, в центре порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара +38…+40°С. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман. На западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге, в центре ожидаются небольшой дождь, гроза, днем – град, шквал. Ветер южный, юго-западный, на юге, в центре порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара +35…+36°С. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная. В Актобе днем ветер южный, юго-западный, порывы до 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах 15-20 м/с. Днем сильная жара +38…+42°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге – высокая. В Таразе днем сильная жара +38…+40°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ветер северо-восточный, юго-западный, днем на юге, востоке порывы 15-20 м/с. На западе, в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юго-востоке – высокая.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. В центре, на юге, востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35…+37°С. На западе, юго-востоке, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная.

В области Абай днем на юге ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, в центре порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35…+37°С. На западе, востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре – чрезвычайная.

В Кызылординской области днем на севере, востоке ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +40…+42°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. На севере – пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, в горных районах 15-20 м/с. В Туркестане днем ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики объявили, что на Казахстан надвигаются похолодание и дожди с грозами. При этом, по данным "Казгидромета", аномальная жара все же сохранится на юге страны. Подробнее с прогнозом погоды на 13-15 августа 2026 года можете ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
20:32, 31 июля 2026
Очень сильная жара до +44°C, бури и грозовые дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
20:30, 09 июля 2026
Сильная жара до +42°C, дожди и град: в Казахстане объявили штормовое предупреждение
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
20:20, 29 июля 2026
Сильная жара до +42°C и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
20:33, Сегодня
"Поддерживаем друг друга после ошибок": Ислам Чесноков перед матчем против "Партизана"
Жибек Куламбаева
20:07, Сегодня
Жибек Куламбаева оформила камбэк и пробилась во второй круг турнира в Сербии
Бейбит Жукаев на &quot;Кубке Президента&quot;
19:36, Сегодня
Бейбит Жукаев не смог выйти в четвертьфинал "Кубка Президента" в Астане
В Астане благотворительный забег-фестиваль Jüregimniñ Jeñimpazy объединил более 5000 гостей
19:20, Сегодня
В Астане благотворительный забег-фестиваль Jüregimniñ Jeñimpazy объединил более 5000 гостей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: