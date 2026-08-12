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Общество

Похолодание и дожди с грозами надвигаются на Казахстан – прогноз на 13-15 августа

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, тучи, молнии, град, солнце, жара, термометр, погода, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 10:10 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются долгожданный спад жары и дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 13-15 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни погоду на территории Казахстана будут формировать несколько барических образований: сначала северный циклон сместится с запада на восток страны, принося с собой дожди с грозами, усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града".

В тыл циклону, согласно прогнозу, уже 15 августа начнет смещаться антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха в западных регионах.

"И только на юге Казахстана погода остается стабильно жаркой: южные потоки сохранят погоду преимущественно без осадков и высокий температурный фон – в дневные часы столбики термометров зафиксируют сильную жару +37+42°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупредили, что 12 августа 2026 года на Казахстан одновременно обрушатся аномальные +43°С, грозы и шквал. Подробнее о том, в каких регионах объявлено штормовое предупреждение, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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