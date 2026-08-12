#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

Молодежному ресурсному центру ВКО вручили служебный автомобиль

Фото: пресс-служба акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 20:59 Фото: пресс-служба акима ВКО
Обычно о молодежи говорят как о будущем. Но сегодня вечером, в Международный день молодежи, в парке имени Жамбыла Жабаева собрались люди, которые уже влияют на то, каким становится Восточный Казахстан сегодня.

И даже внезапный дождь, внесший небольшие коррективы, не смог помешать продолжению диалога акима ВКО с молодыми людьми.

Музыканты и спортсмены, волонтеры и предприниматели, художники и блогеры, представители рабочих профессий, общественники и молодые специалисты встретились с акимом области Нурымбетом Сактагановым в формате открытого разговора.

Фото: пресс-служба акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 20:59

Фото: пресс-служба акима ВКО

Здесь не было длинных докладов и выступлений по бумаге. Был только живой разговор о том, чем живет молодежь региона.

Так, тревел-блогер Вячеслав Орлов говорил о бережном отношении к общественным пространствам и участии молодежи в инициативе "Таза Қазақстан". Волонтер Анель Шарипжанова поделилась опытом добровольческого движения. Спортсменка Жасмин Бегалинова рассказала о дисциплине и ответственности, которые воспитывает спорт. Менеджер Oskemen Hub Мадияр Молдаканов поднял тему креативных индустрий, а музыкант Радмир Турсунбеков – развития авторской музыки.

Фото: пресс-служба акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 20:59

Фото: пресс-служба акима ВКО

А еще говорили о книгах, искусственном интеллекте, современных библиотеках, экологии, туризме, творчестве и возможностях для молодых людей реализовать свои идеи в родном регионе.

Под открытым небом в одном месте оказались люди с совершенно разным опытом. Победитель европейского чемпионата профессионального мастерства EuroSkills, работник железной дороги, художник, таксист, экоактивист, руководители молодежных объединений и волонтерских проектов. И у каждого своя история, свои вопросы и свое видение будущего области.

Фото: пресс-служба акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 20:59

Фото: пресс-служба акима ВКО

Во время встречи Нурымбет Сактаганов отметил, что сегодня в регионе проживает 170 тысяч молодых людей и важно, чтобы каждый из них мог найти свое дело в образовании, спорте, бизнесе, творчестве или общественной деятельности.

Символично, что завершилась встреча разговором об Абае. Участникам подарили его произведение "Қара сөздер" – словно символ того, как важно задумываться о своем месте в жизни и ответственности перед обществом.

Фото: пресс-служба акима ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 20:59

Фото: пресс-служба акима ВКО

В этот же день областному Молодежному ресурсному центру вручили сертификат на служебный автомобиль.

Так встреча стала возможностью собрать в одном месте молодых людей, которые уже сегодня не ждут перемен, а сами создают их вокруг себя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
награждение
22:10, 19 декабря 2025
Молодым и талантливым актюбинцам вручили премию "Ақберен"
Республиканский молодежный форум в Павлодаре, Токаев, Павлодар
13:59, 13 августа 2025
"Энергия нового поколения": Республиканский молодежный форум состоялся в Павлодаре
Jastar Fest в Шымкенте
13:26, 13 августа 2025
Jastar Fest в Шымкенте: День молодежи дал старт новым грантам и конкурсам для активных шымкентцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:34, 12 августа 2026
Андрей Буяльский забил и отдал голевую передачу в товарищеском матче "Полонии Бытом"
Фото: ФК &quot;Партизан&quot;
23:04, 12 августа 2026
Защитник "Партизана" Роганович выступил с заявлением об ответном матче с "Тобылом"
Фото: UFC
22:36, 12 августа 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал самый тяжёлый бой в карьере
Фото: WTA
22:02, 12 августа 2026
Елена Рыбакина рассказала, чего ждёт от встречи с Гауфф в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: