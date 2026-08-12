Молодежному ресурсному центру ВКО вручили служебный автомобиль

Обычно о молодежи говорят как о будущем. Но сегодня вечером, в Международный день молодежи, в парке имени Жамбыла Жабаева собрались люди, которые уже влияют на то, каким становится Восточный Казахстан сегодня.

И даже внезапный дождь, внесший небольшие коррективы, не смог помешать продолжению диалога акима ВКО с молодыми людьми.

Музыканты и спортсмены, волонтеры и предприниматели, художники и блогеры, представители рабочих профессий, общественники и молодые специалисты встретились с акимом области Нурымбетом Сактагановым в формате открытого разговора.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Здесь не было длинных докладов и выступлений по бумаге. Был только живой разговор о том, чем живет молодежь региона.

Так, тревел-блогер Вячеслав Орлов говорил о бережном отношении к общественным пространствам и участии молодежи в инициативе "Таза Қазақстан". Волонтер Анель Шарипжанова поделилась опытом добровольческого движения. Спортсменка Жасмин Бегалинова рассказала о дисциплине и ответственности, которые воспитывает спорт. Менеджер Oskemen Hub Мадияр Молдаканов поднял тему креативных индустрий, а музыкант Радмир Турсунбеков – развития авторской музыки.

Фото: пресс-служба акима ВКО

А еще говорили о книгах, искусственном интеллекте, современных библиотеках, экологии, туризме, творчестве и возможностях для молодых людей реализовать свои идеи в родном регионе.

Под открытым небом в одном месте оказались люди с совершенно разным опытом. Победитель европейского чемпионата профессионального мастерства EuroSkills, работник железной дороги, художник, таксист, экоактивист, руководители молодежных объединений и волонтерских проектов. И у каждого своя история, свои вопросы и свое видение будущего области.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Во время встречи Нурымбет Сактаганов отметил, что сегодня в регионе проживает 170 тысяч молодых людей и важно, чтобы каждый из них мог найти свое дело в образовании, спорте, бизнесе, творчестве или общественной деятельности.

Символично, что завершилась встреча разговором об Абае. Участникам подарили его произведение "Қара сөздер" – словно символ того, как важно задумываться о своем месте в жизни и ответственности перед обществом.

Фото: пресс-служба акима ВКО

В этот же день областному Молодежному ресурсному центру вручили сертификат на служебный автомобиль.

Так встреча стала возможностью собрать в одном месте молодых людей, которые уже сегодня не ждут перемен, а сами создают их вокруг себя.