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#Спецпроекты
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Общество

В Астане – похолодание с дождями, на юге – жара до +40°C: прогноз для мегаполисов на 14-16 августа

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:52 Фото: unsplash
Жаркая погода ожидается в трех крупнейших городах Казахстана в середине августа. Такой прогноз синоптики РГП "Казгидромет" дали на 14-16 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Если жители Астаны смогут немного передохнуть от зноя, благодаря дождям. То в Алматы и Шымкенте осадков пока не ожидается.

Астана

  • 14 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут подняться до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +32+34°С.
  • 15 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.
  • 16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +23+25°С.

Алматы

  • 14 августа: переменная облачность. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.
  • 15-16 августа: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +34+36°С.

Шымкент

  • 14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С.
  • 15-16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +38+40°С.

О погоде на сегодня, 13 августа 2026 года, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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