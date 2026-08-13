В Астане – похолодание с дождями, на юге – жара до +40°C: прогноз для мегаполисов на 14-16 августа

Жаркая погода ожидается в трех крупнейших городах Казахстана в середине августа. Такой прогноз синоптики РГП "Казгидромет" дали на 14-16 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Если жители Астаны смогут немного передохнуть от зноя, благодаря дождям. То в Алматы и Шымкенте осадков пока не ожидается.

Астана

14 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут подняться до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +32+34°С.

15 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +23+25°С.

Алматы

14 августа: переменная облачность. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

15-16 августа: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +34+36°С.

Шымкент

14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С.

15-16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +38+40°С.

О погоде на сегодня, 13 августа 2026 года, можно узнать по этой ссылке.