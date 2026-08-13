В Алматы 16 августа перекроют аль-Фараби и ВОАД – схема

В Алматы в предстоящее воскресенье, 16 августа 2026 года, временно станут недоступными две важные дороги. Речь – о пр. аль-Фараби и Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД), а причина – спортивное мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 августа, рассказали в акимате южной столицы:

"16 августа в Алматы временно изменится схема движения транспорта на отдельных участках пр. аль-Фараби в связи с проведением чемпионата мира по велоспорту среди любителей и ветеранов Gran Fondo World Championship".

Согласно предоставленной информации, движение будет временно ограничено:

С 05:30 до 06:40 – на участке пр. аль-Фараби и ВОАД от пр. Достык до Талгарского тракта.

– на участке пр. аль-Фараби и ВОАД от пр. Достык до Талгарского тракта. С 05:30 до 10:30 – на участке пр. аль-Фараби от пр. Достык до ул. Навои.

В пресс-службе акимата Алматы нам предоставили подробную схему перекрытий.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей мегаполиса заверили, что меры вводятся для обеспечения безопасности участников соревнований и дорожного движения, а водителей попросили учитывать изменения и заранее планировать маршрут.

"16 августа Алматы примет Gran Fondo World Championship. Ожидается участие около 1 000 спортсменов-любителей из более чем 20 стран. Для участников предусмотрены дистанции 95, 50 и 37 км. Старт и финиш соревнований будут расположены по адресу: пр. аль-Фараби, 40", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

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