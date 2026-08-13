#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

В Алматы 16 августа перекроют аль-Фараби и ВОАД – схема

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:27 Фото: Zakon.kz
В Алматы в предстоящее воскресенье, 16 августа 2026 года, временно станут недоступными две важные дороги. Речь – о пр. аль-Фараби и Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД), а причина – спортивное мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 августа, рассказали в акимате южной столицы:

"16 августа в Алматы временно изменится схема движения транспорта на отдельных участках пр. аль-Фараби в связи с проведением чемпионата мира по велоспорту среди любителей и ветеранов Gran Fondo World Championship".

Согласно предоставленной информации, движение будет временно ограничено:

  • С 05:30 до 06:40 – на участке пр. аль-Фараби и ВОАД от пр. Достык до Талгарского тракта.
  • С 05:30 до 10:30 – на участке пр. аль-Фараби от пр. Достык до ул. Навои.

В пресс-службе акимата Алматы нам предоставили подробную схему перекрытий.

Алматы, проспект, ограничения, схема, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:27

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей мегаполиса заверили, что меры вводятся для обеспечения безопасности участников соревнований и дорожного движения, а водителей попросили учитывать изменения и заранее планировать маршрут.

"16 августа Алматы примет Gran Fondo World Championship. Ожидается участие около 1 000 спортсменов-любителей из более чем 20 стран. Для участников предусмотрены дистанции 95, 50 и 37 км. Старт и финиш соревнований будут расположены по адресу: пр. аль-Фараби, 40", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:27
В Алматы полностью перекроют участок улицы Центральная – схема и сроки

12 августа 2026 года стало известно, что на 11 часов закроют на ремонт участок одной из загруженных улиц Алматы. Речь идет об ул. Яссауи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
13:58, 10 августа 2026
Снизят ли скорость до 60 км/ч на участках аль-Фараби и ВОАД – ответ ДП Алматы
Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
12:53, 12 ноября 2025
В Алматы часть дорог перекроют 16 ноября
проспект аль-Фараби в Алматы
11:15, 16 июня 2026
В Алматы перекроют важный участок проспекта аль-Фараби
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В Астане прошло совещание под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова с участием представителей федераций и региональных управлений
16:46, Сегодня
Казахстанских атлетов обязали завоевать 99 медалей на летней Азиаде 2026
Как дома: &quot;Кайрат&quot; трогательно попрощался с Туркестаном после проигрыша в ЛЧ
16:19, Сегодня
Как дома: "Кайрат" трогательно попрощался с Туркестаном после проигрыша в ЛЧ
Ислам Махачев
15:59, Сегодня
"Драться каждые 3-4 месяца": Махачев о том, когда вернётся в октагон после боя с Гэрри
Кубок Казахстана по хоккею
15:45, Сегодня
Чего ждать болельщикам в первый день Кубка Казахстана по хоккею 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: