В Алматы 16 августа перекроют аль-Фараби и ВОАД – схема
Об этом сегодня, 13 августа, рассказали в акимате южной столицы:
"16 августа в Алматы временно изменится схема движения транспорта на отдельных участках пр. аль-Фараби в связи с проведением чемпионата мира по велоспорту среди любителей и ветеранов Gran Fondo World Championship".
Согласно предоставленной информации, движение будет временно ограничено:
- С 05:30 до 06:40 – на участке пр. аль-Фараби и ВОАД от пр. Достык до Талгарского тракта.
- С 05:30 до 10:30 – на участке пр. аль-Фараби от пр. Достык до ул. Навои.
В пресс-службе акимата Алматы нам предоставили подробную схему перекрытий.
Жителей и гостей мегаполиса заверили, что меры вводятся для обеспечения безопасности участников соревнований и дорожного движения, а водителей попросили учитывать изменения и заранее планировать маршрут.
"16 августа Алматы примет Gran Fondo World Championship. Ожидается участие около 1 000 спортсменов-любителей из более чем 20 стран. Для участников предусмотрены дистанции 95, 50 и 37 км. Старт и финиш соревнований будут расположены по адресу: пр. аль-Фараби, 40", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.
12 августа 2026 года стало известно, что на 11 часов закроют на ремонт участок одной из загруженных улиц Алматы. Речь идет об ул. Яссауи.