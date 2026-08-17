Водоснабжение, экология и безопасность: что обсудили вокруг Almaty SuperSki

14 августа 2026 года прямо у Кок-Жайлау прошло открытое обсуждение проекта Almaty SuperSki, где журналисты смогли задать интересующие их вопросы – от экологии и воды до безопасности и масштабов будущего курорта, сообщает Zakon.kz.

Часто горы в подобных дискуссиях остаются фоном на фотографиях, картах и презентациях, но на этот раз разговор вышел за рамки кабинетов. Здесь не было необходимости объяснять, что такое урочище Кок-Жайлау, на слайдах. Участники дискуссии могли наблюдать его воочию и говорить предметно.

Не только лыжи

В центре обсуждения оказался вопрос, который неизбежно возникает всякий раз, когда речь заходит о масштабном строительстве в горах: не будет ли нанесен вред природе?

По информации главного исполнительного директора Kazakh Tourism Development Ержана Еркинбаева, проектирование ведется с учетом всех природных особенностей территории и результатов профильных исследований. То, что природа не пострадает, подтвердила и заведующая кафедрой ботаники и агроэкологии КазНУ им. аль-Фараби Нурсулу Ахтаева.

Фото:Kazakh Tourism Development

"Наши ученые провели несколько экспедиционных исследований территории будущего курорта Almaty SuperSki. В ходе работ выявили шесть видов краснокнижных растений, однако все они находятся за пределами основной зоны строительства. В частности, обнаружены отдельные экземпляры яблони Сиверса и популяция тюльпана Островского. При проектировании трасс и канатных дорог расположение растений учитывалось. Вырубка деревьев предусмотрена только вдоль отдельных участков дорог и будет компенсироваться высадкой новых. Для защиты краснокнижных видов планируется создать буферные зоны. Мониторинг растительности будет проводиться на протяжении всего строительства и еще 5-7 лет после его завершения с участием ученых, студентов и докторантов". Нурсулу Ахтаева

Иными словами, поводов для тревоги за биоразнообразие национального парка, по словам специалистов, нет. Природный баланс территории планируют сохранить за счет исследований, мониторинга и защитных мер.

Курорт Almaty SuperSki будет включать в себя 11 канатных дорог и около 60 км трасс. Около 70% трасс оснастят современной системой искусственного оснежения, которая позволит продлить сезон и начать катание уже осенью, в том числе и при плюсовой температуре.

Одна из задач проекта – сделать горы доступнее для школьников. Разработчики обсуждают с Министерством просвещения и акиматом Алматы возможность включить регулярные выезды учащихся на горнолыжные занятия в школьную программу.

Отдельное внимание уделяется архитектуре: станции канатных дорог планируют сделать не только функциональными объектами, но и узнаваемыми архитектурными точками, способными стать новыми символами Алматы для туристов.

Вода и лавинная безопасность

Именно водоснабжение остается одной из наиболее чувствительных тем в обсуждении развития горного кластера Алматы.

"Расчеты показали, что использовать подземные воды необходимости нет, ресурса поверхностных вод достаточно. Даже при пиковой нагрузке водозабор из Казачки не превысит 14% ее стока. Также важно отметить, что Казачка не является источником питьевого водоснабжения Алматы, поэтому водозабор для курорта, согласно расчетам, не повлияет на обеспечение города водой", – объяснил главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев.

Фото: Kazakh Tourism Development

Еще один важный вопрос – лавинная безопасность. Горный курорт – это не только снег и красивые виды: рельеф и природные процессы здесь напрямую влияют на инженерные решения. Как отметили на встрече, безопасность комплекса будет обеспечиваться специальными инженерными мерами, параметры которых определят по итогам исследований.

Курорт, который не заканчивается зимой

Проект задуман как всесезонный туристический комплекс, который должен работать круглый год. Зимой здесь будут развиваться горнолыжные виды спорта, а летом и в межсезонье – пешие маршруты, семейный и спортивный отдых, рекреационные и природно-познавательные программы, а также соревнования. Именно круглогодичный формат меняет саму логику курорта: задача – не просто привезти туриста на несколько месяцев, а создать место, куда захочется возвращаться в любое время года.

"Я поддерживаю проект, потому что вижу в нем потенциал не только для лыжного, но прежде всего для пешего и детского туризма. Хочется, чтобы Кок-Жайлау посещали тысячи людей. Главное, чтобы развитие было качественным и экологичным. Я переживаю за последствия строительства, но вижу, что по сравнению с проектом 2018 года подходы изменились. Тогда общественные активисты добились его пересмотра, и сегодня он выглядит гораздо более экологичным и продуманным", – высказал свое мнение известный казахстанский альпинист Максут Жумаев.

Участники встречи отдельно подчеркнули необходимость сохранения природной и рекреационной функции территории. Организованная туристическая инфраструктура, согласно представленной концепции, должна сопровождаться контролем рекреационной нагрузки, постоянным экологическим мониторингом и ответственным отношением к природе.

"Кок-Жайлау рассматривается как одна из площадок развития Алматинского горного кластера. Проект предусматривает 11 бесшумных электрических канатных дорог, шесть детских подъемников и травелаторы. К декабрю 2028 года планируется открыть четыре ресторана. Станции канатных дорог и рестораны предполагается выполнить преимущественно из дерева, чтобы минимизировать бетонные работы. Над проектом работают международные архитекторы и консультанты". Ержан Еркинбаев

Кок-Жайлау воспринимается алматинцами не просто как географическая точка. Для многих это пространство отдыха, прогулок и соприкосновения с природой. Поэтому встреча у подножия гор стала отличной возможностью продолжить обсуждение развития проекта там, где все ответы на вопросы можно увидеть своими глазами.