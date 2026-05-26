В Алматы начались общественные обсуждения по развитию горного туризма

В Алматы проходит общественное обсуждение проекта строительства горного курорта "Almaty Superski" в урочище Кок-Жайлау, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи обсуждаются вопросы развития Алматинского горного кластера, совершенствования туристической инфраструктуры, соблюдения экологических требований и сохранения природных территорий.

Кроме того, в общественных слушаниях участвуют представители государственных органов, экологи, эксперты, общественные активисты и жители города.

В ходе слушаний рассматриваются предложения и мнения по проекту, а также обсуждается влияние инфраструктурных инициатив на природу Иле-Алатау.



Проект Almaty Superski – это комплексная инициатива по созданию современного горного курорта международного уровня вблизи города Алматы. Он предполагает развитие не только зимнего туризма (лыжи, сноуборд), но и круглогодичного отдыха, включая пешие маршруты, экотуризм и спортивные активности.