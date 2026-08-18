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Общество

Сильная жара до +40°C, шквалы и грозовые дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью), фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 20:16 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
В ряде регионов Казахстана на 19 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара +35…+37°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и северо-западе области высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем на севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе и в центре высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-18 м/с.

В области Жетысу в горных районах ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке и в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере и юге ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара +35°С. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем сильная жара +35°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области в предгорных и горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке, в центре и горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35°С. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке и в центре высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем сильная жара +35°С. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере и востоке области 15-20 м/с. На северо-западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ночью на севере ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге и в центре области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются дождь, гроза.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара +35…+38°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +35…+37°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре ожидаются дождь, гроза. Днем сильная жара +38…+40°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ветер северо-западный, днем в горных районах порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, град, днем на юге сильный дождь, шквал. Ночью и утром на западе, севере и юге туман. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с, на юге временами 25 м/с. На западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер западный, северо-западный, утром и днем на западе, юге и востоке области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидаются дождь, гроза.

В Павлодарской области днем на западе, юге и в центре ожидаются дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, днем на юге порывы 15-20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный, днем на западе и юге порывы 15-20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются дождь, гроза.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились обновленным прогнозом по трем крупнейшим мегаполисам страны на ближайшие три дня – 19, 20 и 21 августа 2026 года. Из него следует, что на Астану надвигается град, Алматы накроют дожди с грозами, а в Шымкенте будет жара.

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Канат Болысбек
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