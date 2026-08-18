На Астану надвигается град, Алматы накроют дожди с грозами, а в Шымкенте будет жара – обновленный прогноз

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Специалисты РГП "Казгидромет" поделились обновленным прогнозом по трем крупнейшим мегаполисам страны на ближайшие три дня – 19, 20 и 21 августа 2026 года. Из него следует, что на Астану надвигается град, Алматы накроют дожди с грозами, а в Шымкенте будет жара, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 19 августа: переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С.

переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С. 20 августа: переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.

переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С. 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +23...+25°С. Прогноз погоды по Алматы 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С. 20 августа: переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +31...+33°С.

переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +31...+33°С. 21 августа: переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С. Прогноз погоды по Шымкенту 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +34...+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +34...+36°С. 20-21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +34...+36°С. Материал по теме Долгожданный спад жары, сильные дожди и аномальные +41°C идут на Казахстан Ранее синоптики сообщили, что в сентябре 2026 года на Астану, Алматы и Шымкент обрушатся резкое похолодание и заморозки. Подробнее о прогнозе погоды по крупнейшим мегаполисам Казахстана на первый месяц осени – здесь.

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