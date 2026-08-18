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#Спецпроекты
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Общество

На Астану надвигается град, Алматы накроют дожди с грозами, а в Шымкенте будет жара – обновленный прогноз

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 14:30 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились обновленным прогнозом по трем крупнейшим мегаполисам страны на ближайшие три дня – 19, 20 и 21 августа 2026 года. Из него следует, что на Астану надвигается град, Алматы накроют дожди с грозами, а в Шымкенте будет жара, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 19 августа: переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С.
  • 20 августа: переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.
  • 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +23...+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С.
  • 20 августа: переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +31...+33°С.
  • 21 августа: переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +34...+36°С.
  • 20-21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +34...+36°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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