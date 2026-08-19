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Общество

20 тысяч школьников Алматы получат помощь к новому учебному году

20 тысяч школьников Алматы получат помощь к новому учебному году, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 19:23 Фото: magnific.com
В Алматы продолжается республиканская акция "Дорога в школу", направленная на поддержку семей при подготовке детей к новому учебному году. На сегодняшний день помощь уже получили 7669 детей из социально уязвимых категорий. К акции также подключились алматинские спонсоры и меценаты.

По прогнозам, благотворительной помощью будут дополнительно охвачены 8160 детей, из которых 3968 уже получили поддержку.

Выделенные средства школьники направили на приобретение школьной формы, одежды, ранца и канцелярских принадлежностей.

Чтобы семьям было проще подготовить детей к учебному году, в городе организовано 18 ярмарок школьных товаров. На них родители могут приобрести необходимые принадлежности, одежду и другие товары для школы.

Особое внимание уделяется детям, которые по различным причинам могут оказаться вне образовательного процесса. В рамках акции проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, фактов детского труда и других проблемных ситуаций.

На сегодняшний день в Алматы проведено более тысячи рейдовых мероприятий. В них участвуют представители системы образования, органов защиты, полиции, НПО, родительской общественности и СМИ.

Напомним, государственная поддержка предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей, семей, получающих адресную социальную помощь, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования по месту обучения ребенка и предоставить соответствующие документы.

Акция "Дорога в школу" продолжается. Ее главная цель – обеспечить каждого нуждающегося ребенка необходимыми школьными принадлежностями и создать равные возможности для начала учебного года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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