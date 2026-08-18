В Алматы к новому учебному году откроют 8 школ и запустят ИИ в классах

В Алматы к 1 сентября откроют восемь новых школ, полностью завершат ремонты в действующих зданиях, обеспечат бесплатным горячим питанием 133 тысячи детей и продолжат помогать семьям собрать школьников к учебному году.

Еще одно заметное изменение – в городских школах начнут активнее использовать искусственный интеллект. О том, с чем Алматы входит в новый 2026-2027 учебный год и как проходит акция "Дорога в школу", на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления образования города Сакен Аралбаев.

Сегодня в Алматы работают 1 828 организаций образования – это детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования. В них в общей сложности учатся почти полмиллиона детей.

Фото: акимат Алматы

Только за школьные парты в этом году сядут 356 968 учеников. Это на 7 670 детей больше, чем год назад. Вместе с количеством учеников растет и число школ: в городе будут работать 362 организации среднего образования, в том числе 235 государственных и 127 частных.

За последний год в Алматы стало на 10 государственных школ больше, а общее количество новых ученических мест выросло на 13 450.

"Алматы растет, и вместе с городом растет количество детей. В новом учебном году в школах будут учиться уже более 356 тысяч человек. Поэтому для нас важно не просто открыть новые здания, а сделать так, чтобы детям было удобно учиться, а школы не были перегружены", – рассказал Сакен Аралбаев.

В первые классы этой осенью планируют принять около 31 тысячи детей. На сегодняшний день уже зачислены 28 806 первоклассников: 26 100 – в государственные школы и 2 706 – в частные.

Продолжается и прием в колледжи. В этом году город выделил 17 173 места по государственному образовательному заказу, при этом желающих оказалось заметно больше – уже поступило 23 251 заявление. Подать документы можно до 27 августа.

Фото: акимат Алматы

В этом учебном году более 11 тысяч учеников пойдут в восемь новых школ. Кроме того, к 1 сентября после реконструкции вновь откроются школы №60, №160 и №124, интернат №15, где старое здание снесли и построили на его месте новое. Школы №112 и №16 начнут работу с новыми пристройками. Текущий ремонт этим летом проводили в 164 школах. По данным Управления образования, все работы уже завершены. К отопительному сезону уже готовы 90% школ, работы по остальным завершатся 25 августа.

Заметная часть нового учебного года будет связана с цифровыми технологиями. В Алматы запускают программу внедрения искусственного интеллекта в школы на 2026-2029 годы. С июля в 10 школах города тестируют ИИ-сервисы. В их числе – цифровой помощник учителя, ИИ-тьютор для школьников и системы аналитики. В дальнейшем такие технологии хотят использовать шире в расчете на то, что искусственный интеллект снимет с педагогов часть рутинной работы. К 2029 году административную нагрузку на учителей планируют сократить примерно на 30%. Одновременно школьников будут знакомить с ИИ через учебные модули, олимпиады, хакатоны и собственные проекты.

Еще одна новая система – SANA. Она должна автоматически сопоставлять педагогическую нагрузку, начисление зарплат, табели рабочего времени и реальные данные о сотрудниках.

"Нам важно, чтобы учитель занимался детьми, а директор школы – качеством образования, а не бесконечными таблицами и отчетами. Система SANA должна автоматически видеть несоответствия – например, двойные оклады, лишние часы или сотрудников, которых фактически нет на рабочем месте. Это вопрос и прозрачности бюджета, и нормальной организации работы школы. Чем меньше ручной рутины, тем больше времени остается на образование", – пояснил Сакен Аралбаев.

Фото: акимат Алматы

Для детей, которым далеко добираться до школы, а также учащихся школ, временно закрытых на ремонт, будут работать 287 школьных автобусов, доставляя более 13 тысяч детей из 64 школ.

В расписании школьников тоже появятся изменения. Для учеников 5-7-х классов вводят предмет "Основы Конституции", для 8-11-х – курс "Закон и порядок". Также продолжится курс "Личная безопасность". Кроме того, начнут внедрять экологический проект "Зеленая школа".

Усилены и меры безопасности. Все 202 государственных детских сада и 235 государственных школ оснащены камерами, тревожными кнопками и другими системами защиты. Всего установлено более 21 тысячи цифровых камер. Они, как и тревожные кнопки, подключены к Единому ситуационному центру и Центру оперативного управления полиции.

При этом перед началом учебного года в школах по-прежнему не хватает учителей – на 17 августа открыто 654 вакансии. Больше всего нужны учителя математики, начальных классов и русского языка. Дополнительная потребность появилась в том числе из-за открытия новых школ. В городе рассчитывают решать проблему вместе с педагогическими вузами и готовят программу грантов акимата на 2027-2030 годы.

Еще одна большая часть подготовки к школе – помощь семьям, которым трудно самостоятельно собрать ребенка к 1 сентября. В этом году по линии фонда "Всеобуч" на такую поддержку выделено 460 млн тенге. Помощь должны получить 7 669 детей-сирот, школьников из малообеспеченных семей и семей, получающих адресную социальную помощь. На одного ребенка в Алматы выплачивают 60 тыс. тенге. Деньги перечисляют родителям напрямую, чтобы они сами могли купить нужную форму, обувь и канцтовары.

Одновременно идет республиканская акция "Дорога в школу". За счет спонсорской помощи районных акиматов планируется поддержать еще 8 660 детей. На 17 августа школьные принадлежности и другую помощь уже получили 3 968 учащихся на сумму 98 млн тенге.

"Для ребенка 1 сентября должно начинаться не с переживаний о том, есть ли у него форма, обувь или тетради. Поэтому помощь семьям для нас – не формальная акция перед учебным годом. Наша задача – чтобы каждый школьник пришел 1 сентября подготовленным и чувствовал себя наравне с другими детьми", – сказал Сакен Аралбаев.

Фото: акимат Алматы

Бесплатным горячим питанием в новом учебном году охватят 133 тыс. учащихся – на 500 больше, чем год назад. Бесплатно будут питаться все ученики 1-4-х классов, а также дети старших классов из социально уязвимых семей. Стоимость одного обеда для младших школьников составляет 800 тенге в день. В общей сложности на школьное питание в Алматы в 2026 году предусмотрено 15,7 млрд тенге.