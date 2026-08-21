23 августа – день выбора: алматинские представители разных сфер призвали сделать свой выбор

В Алматы представители разных сфер – интеллигенция, деятели культуры, ветераны, ученые, спортсмены, предприниматели, специалисты производства и сферы услуг, молодежь и блогеры – обратились к горожанам с призывом принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа.

Известные личности отметили, что участие в выборах является важным проявлением гражданской ответственности и неравнодушия к общественной и политической жизни страны.

Активно поддержало инициативу и сообщество ветеранов Алматы. На расширенном заседании городского Совета ветеранов был рассмотрен вопрос участия в предстоящих выборах, а также организовали специальный штаб для проведения разъяснительных работ.

Представители этнокультурных объединений также выступили с единым обращением, назвав участие в выборах проявлением ответственности за единство страны и общее будущее. Они подчеркнули ценность межэтнического согласия и взаимного уважения в Казахстане, отметив, что осознанный выбор каждого гражданина способствует укреплению общественной стабильности и сплоченности.

Инициативу поддержало и научно-экспертное сообщество. Ученые призвали граждан ответственно отнестись к избирательному процессу. Кроме того, на экспертной площадке Института философии, политологии и религиоведения обсуждались общественно-политическое значение выборов в Курултай, их роль в совершенствовании политической системы и укреплении общественного диалога.

Общественный совет Алматы также провел специальное заседание, посвященное предстоящим выборам, обратив внимание на важность гражданской активности. Члены Совета подчеркнули, что осознанное голосование является проявлением общественной ответственности и заинтересованности в дальнейшем развитии страны.

К обращению присоединились и представители спортивного сообщества. Известные спортсмены призвали алматинцев 23 августа прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. К обращению присоединился и известный альпинист, подчеркнув важность гражданской активности.

Предприниматели и бизнес-сообщество города также активно поддерживают предстоящие выборы. Свою позицию в отношении участия в голосовании открыто выразили видные деятели самых разных сфер – от строительства и гостиничного бизнеса до консалтинга и транспорта.

​Среди тех, кто высказался в поддержку гражданской активности, и представитель компании "Яндекс Такси" и многие другие лидеры бизнес-среды.

К общему обращению присоединились и трудовые коллективы крупных промышленных предприятий города. Сотрудники "Казлегпром-Алматы", "Асфальтобетон 1", "Алматы нан" и компании Angelcher подчеркнули взаимосвязь ежедневного добросовестного труда и гражданской ответственности. Представители производственной сферы отметили, что устойчивое развитие страны, благополучие семьи и будущее детей являются для них важнейшими ценностями.

Эту мысль в своих обращениях продолжили и работники строительной сферы. Специалисты BI Group, ежедневно вносящие вклад в развитие города, строительство нового жилья и современной инфраструктуры, назвали участие в выборах одним из проявлений ответственности за будущее страны и ее подрастающего поколения.

К инициативе также присоединились представители сферы услуг, торговли и водители общественного транспорта. Работники общественного питания, сервиса и малого бизнеса отметили главное: гражданская активность объединяет людей вне зависимости от их профессии и социального статуса.

Кроме того, свое обращение направили курьеры и молодые водители мопедов, которые ежедневно работают на улицах мегаполиса. Среди них более 200 мопедистов приняли участие в съемках специальных видеороликов и призвали своих сверстников проявить гражданскую позицию. Помимо этого, они отметили важную мысль: так же, как ответственность и внимательность необходимы на дороге, осознанность важна и при принятии решений, определяющих будущее страны.

Молодежь и блогеры продолжают креативно призывать горожан принять участие в выборах: молодые шоумены сняли видеоролик на мотив популярной песни, объединив музыку, юмор и призыв сделать свой гражданский выбор.

Представителей разных поколений, профессий и сфер объединяет одна мысль: участие в жизни общества начинается с личного выбора каждого гражданина.

От деятелей искусства и спортсменов до ученых и предпринимателей, от ветеранов и молодых специалистов до строителей, курьеров, общественных активистов и блогеров – алматинцы призывают горожан прийти на избирательные участки и принять участие в выборах депутатов Курултая.

23 августа – день выбора. Каждый голос важен. Алматы делает свой выбор.